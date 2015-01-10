Сейран Гаджиев: Факта пожара памятника Низами Гянджеви не отмечено - ФОТО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "Факта пожара памятника Низами Гянджеви в Дербенде не отмечено. Просто сейчас нет ткани, покрывающей памятник". Об этом сообщил Report председатель Дербентского регионального отделения Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Сейран Гаджиев.

Он отметил, что в настоящее время на задней части памятника отмечаются незначительные следы возгорания: "Однако эти следы могут быть следствием новогодних фейерверков. Сейчас я вместе с военным комиссаром нахожусь возле памятника Низами Гянджеви. Точно неизвестно, подожгли ли бумагу на задней части памятника. Нижнюю часть подожгли, но памятник стоит на своем месте".

С.Гаджиев также добавил, что камни вокруг памятника разобраны, территория разрушена, но это связано с ремонтно-восстановительными работами: "Памятник Низами Гянджеви находится на улице Гейдара Алиева. Здесь в парке Гейдара Алиева и на территории вокруг памятника за счет средств Азербайджана проводятся ремонтно-восстановительные работы. Высота памятника 3 метра. В связи со снежной погодой работы пока приостановлены".

Председатель Дербентского регионального отделения ВАК подчеркнул, что раньше между азербайджанцами и лезгинами были не очень хорошие отношения: "Сейчас, к счастью, таких случаев не отмечается. Здесь нет национализма, и азербайджанцы, и лезгины, и другие народы мирно сосуществуют, участвуют в мероприятиях друг-друга".