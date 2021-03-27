Сейфаддин Гурбанов: Мои работы - благодарность тем, кто делает мир лучше - ИНТЕРВЬЮ

Победоносная война Азербайджана по освобождению оккупированных Арменией территорий вызывает желание сделать что-то в память о шехидах

Сейфаддин Гурбанов, заслуженный художник Азербайджана, народный художник Украины, обладатель престижных международных наград «Золотой ягуар», «Европейское качество», «Высшая проба», «Золотой Меркурий», «1000-летие», «Сократ» Оксфордского университета. Он - завкафедрой скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Его работы есть не только в Харькове, почетным гражданином которого он является, но и в городах разных стран. Известный скульптор, вот уже более трех десятков лет живущий в Украине, никогда не забывает о родине и считает себя ее посланником. Сейфаддин Гурбанов рассказал Report о том, что для него стоит за понятием родина и как это проявляется в его творчестве.

- Украина стала для вас второй родиной. Но ваши многочисленные работы, создание вами Центра азербайджанской культуры в Харькове говорят о том, что Азербайджан остался для вас на первом месте. Как вам удалось сохранить этническую самобытность?

- В Украину, в Харьков я приехал достаточно молодым человеком в 20 с небольшим. Здесь, можно сказать, я состоялся как скульптор, здесь создавал свои первые работы, здесь стал профессионалом, завоевал авторитет. Одним словом, состоялся как художник и как человек. Поэтому Харьков многое значит в моей судьбе. Но Азербайджан для меня – родина, место, где родился, природа, которая меня окружала, родные – мать, сестры, друзья. Поэтому я ничего специально не делал, чтобы сохранить в себе чувства принадлежности к земле, которая дала мне жизнь. Все зависит от личности самого человека, помнит ли он свои корни, любит ли он свой язык, традиции и культуру своего народа. Мы могли бы говорить с вами на русском языке, которым оба прекрасно владеем. Но мне было приятно говорить на азербайджанском языке, он мне роднее, ближе чем любой другой.

Понятно, что живя в другой стране, среди представителей других национальностей можно легко ассимилироваться, стать, как все вокруг тебя. Но тогда это был бы не я. Я чувствую себя здесь представителем своей родины, которому как будто доверено знакомить других с культурой Азербайджана, его замечательными личностями, обогатившими своими талантом не только свою страну, но и мир. Именно поэтому полтора года назад в день государственного флага Азербайджана состоялось открытие Азербайджанского культурного центра, которым я руковожу. В нем есть выставочный зал, галерея. Мы здесь часто собираемся, проводим выставки, концерты и другие мероприятия. Еще при зарождении идеи его создания, я был уверен, что этот центр станет настоящим домом искусства. Так оно и получилось, чему я очень рад. Сейчас продолжаются работы по его расширению, создается на большой территории в 30 соток еще и парк скульптур.

Мы располагаемся в центре Харькова, рядом с обществом армянской диаспоры, что тоже, как понимаете, накладывает определенные требования к тому, как должен выглядеть Дом Азербайджана. Но мы с этим справились. Гости с родины, из-за рубежа, украинские туристы с восхищением относятся к увиденному, и это приносит огромное удовлетворение, поскольку моя главная цель - простите за пафос, возвысить имя Азербайджана, сделать все для того, чтобы он имел больше друзей во всем мире, и чтобы отношения между Азербайджаном и Украиной крепли с каждым днем как на государственном, так и на межличностном уровне.

- Большинство ваших скульптур посвящены людям, занимающим особое место в истории, искусстве, науке, героям войны. С чем это связано – с восхищением их талантом, желанием дать людям идеал или еще какими-то причинами?

- Одно перечисление моих героев заняло бы не одну страницу, но назову все-таки главные. Памятник Низами в Любляне (Словения). Он примечателен еще и тем, что в парке, где он установлен, ежегодно осуществляется проект «Книги, которые растут вместе с миром». В той же Словении только в городе Марибор установлена еще одна моя работа – памятник Герою Советского Союза и Словении, героическому сыну Азербайджана Мехти Гусейнзаде. В столице Украины – Киеве воздвигнуты три мои работы. Это памятник азербайджанскому поэту-мыслителю Имамеддину Насими. народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, замечательному азербайджанскому поэту Самеду Вургуну. Являюсь также автором бюста выдающегося ученого-офтальмолога с мировым именем, академика Зарифы Алиевой в городе спутнике Киева Ирпени. Одна из работ, которой я весьма горжусь, - бюст великого лидера Гейдара Алиева, установленный в посольстве Азербайджана в Киеве. Это те личности, которыми гордится наш народ, и я думаю, что появление их скульптурных образов в других городах и странах повысит не только интерес к их творчеству, но и к Азербайджану в целом. Это лишь малая часть работ, которые я создал.

Есть еще произведения, которые посвящены выдающимся личностям моей второй родины – Украины. В селе Войтовка Винницкой области установлен памятник великому кобзарю Тарасу Шевченко моей работы. В городе Кобеляки Полтавской области стоит памятник известному врачу - костоправу Николаю Касьяну. Бронзовая фигура Александра Невского возвышается на проспекте академика Павлова, перед входом в Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры студентов встречает архитектор Бекетов. Для Педагогического университета создал памятник первой учительнице, Фармацевтическому университету сделал скульптурную композицию «Фармация в веках».

- Скажите, пожалуйста, а есть работы, которые, если можно так сказать, объединяют два народа - украинский и азербайджанский?

- В Азербайджане хорошо знают двух героев первой карабахской войны, украинцев по национальности – Национальных героев Азербайджана Виктора Серегина и Руслана Половинку. Оба летчики погибли при выполнении задания: один по спасению мирных жителей в городе Шуша. А второй после боевых вылетов, вывозя с поля боя погибших и раненых. В память о них были сделаны мемориальные доски на родине.

С чем связана работа над образами, о которых я рассказал? Думаю, это и то, о чем вы спросили, и просто человеческая благодарность тем, кто делает мир лучше.

- Многим поклонникам монументального искусства кажутся весьма современными ваши работы в малых жанрах, если так можно выразиться – «Скрипач на крыше», «Семачки» и др. У нас тоже появилось немало работ такого плана на Приморском бульваре, в парках и садах. Чем вам нравится этот жанр и какое место, на ваш взгляд, будет занимать скульптура в городском дизайне?

- У каждого времени, как говорится, свои песни, то есть свои требования. Я не боюсь признаться, что некоторые мои давние работы сегодня уже не воспринимаются так, как при их создании. Меняется время, меняются люди. Скажем, успех такой работы, как «Семачки» - скульптура женщины, продающей семечки у входа на Центральный рынок Харькова, очень привлекателен. Ведь торговля на Украине начиналась с семечек. "Бабушку Маню", так горожане окрестили скульптуру, сразу облюбовали харьковчане. Каждый старается сделать на память фотографию со скульптурой, которая поднимает настроение. Людям нужен позитив, добрая улыбка, юмор. Это ведь так важно в современной жизни. Я сделал еще «Дворника» - с айфоном, наушниками, современный портрет жителя большого города. А мой «Скрипач на крыше», говорю не ради того, чтобы похвалить себя, а просто к теме, тоже имел и имеет большой успех. Жители мегаполисов, больших городов, мне кажется, страдают от помпезности, гигантских масштабов. Поэтому малые жанры имеют успех во всем мире.

- И последний вопрос. Творческого человека нельзя не спросить о планах, о мечтах.

- Мечтать, честно говоря, времени нет. Я - человек действия. Задумал – делаю. Сейчас выполняю грандиозный проект. В День города 22 августа в центре Харькова в сквере перед зданием горсовета как символ дружбы трех народов – Украины, Азербайджана и Казахстана будет выставлена моя композиция - скульптуры трех великих сынов этих народов – Григория Сковороды, Низами Гянджеви и Абая Кунанбаева. Победоносная война Азербайджана по освобождению оккупированных Арменией территорий вызывает желание сделать что-то в память о шехидах.