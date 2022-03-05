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Сегодня из Харькова в Польшу планируется эвакуировать до 200 азербайджанцев

Сегодня из Харькова в Польшу планируется эвакуировать до 200 азербайджанцев Сегодня из украинского города Харькова в Польшу планируется эвакуировать около 150-200 азербайджанцев.
Диаспора
5 марта 2022 г. 11:48
Сегодня из Харькова в Польшу планируется эвакуировать до 200 азербайджанцев

Сегодня из украинского города Харькова в Польшу планируется эвакуировать около 150-200 азербайджанцев.

Об этом Report сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (İSBAM) Самир Адыгезалли, находящийся в настоящее время в Польше.

По его словам, вчера украинско-польскую границу пересекли примерно 100 человек: "В целом, число эвакуированных в Польшу азербайджанцев приблизилось к 700. Значительное число граждан на границе также ожидают эвакуации в Польшу. По информации, которую я получил вчера, около 200 азербайджанцев прибыли в сторону Львова. Сколько из них смогут пересечь границу, неизвестно, так как на границе достаточно много людей".

С начала военных действий в Украине и до 4 марта в Польшу по суше прибыли 770 граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке Another 200 Azerbaijanis planned to be evacuated from Kharkiv to Poland
Версия на азербайджанском языке Bu gün Xarkovdan Polşaya daha 200-dək azərbaycanlının təxliyəsi planlaşdırılır

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