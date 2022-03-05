Сегодня из Харькова в Польшу планируется эвакуировать до 200 азербайджанцев

Сегодня из украинского города Харькова в Польшу планируется эвакуировать около 150-200 азербайджанцев.

Сегодня из украинского города Харькова в Польшу планируется эвакуировать около 150-200 азербайджанцев.

Об этом Report сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (İSBAM) Самир Адыгезалли, находящийся в настоящее время в Польше.

По его словам, вчера украинско-польскую границу пересекли примерно 100 человек: "В целом, число эвакуированных в Польшу азербайджанцев приблизилось к 700. Значительное число граждан на границе также ожидают эвакуации в Польшу. По информации, которую я получил вчера, около 200 азербайджанцев прибыли в сторону Львова. Сколько из них смогут пересечь границу, неизвестно, так как на границе достаточно много людей".

С начала военных действий в Украине и до 4 марта в Польшу по суше прибыли 770 граждан Азербайджана.