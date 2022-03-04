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Сегодня из Харькова в Польшу будут эвакуированы около 200 азербайджанцев

Сегодня из Харькова в Польшу будут эвакуированы около 200 азербайджанцев Сегодня из украинского города Харькова в Польшу планируется эвакуировать около 200 азербайджанцев.
Диаспора
4 марта 2022 г. 11:11
Сегодня из Харькова в Польшу будут эвакуированы около 200 азербайджанцев

Сегодня из украинского города Харькова в Польшу планируется эвакуировать около 200 азербайджанцев.

Об этом Report сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (İSBAM) Самир Адыгезалли, находящийся в настоящее время в Польше.

По его словам, количество эвакуированных может увеличится: «Ситуация в Харькове стала еще более напряженной. Всего у нас 500 эвакуированных соотечественников. В воскресенье ожидается отправка в Азербайджан двумя рейсами более 300 наших соотечественников».

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Xarkovdan Polşaya 200-ə yaxın azərbaycanlı təxliyə ediləcək

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