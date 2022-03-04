Сегодня из Харькова в Польшу будут эвакуированы около 200 азербайджанцев

Сегодня из украинского города Харькова в Польшу планируется эвакуировать около 200 азербайджанцев.

Сегодня из украинского города Харькова в Польшу планируется эвакуировать около 200 азербайджанцев.

Об этом Report сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (İSBAM) Самир Адыгезалли, находящийся в настоящее время в Польше.

По его словам, количество эвакуированных может увеличится: «Ситуация в Харькове стала еще более напряженной. Всего у нас 500 эвакуированных соотечественников. В воскресенье ожидается отправка в Азербайджан двумя рейсами более 300 наших соотечественников».