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Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев

Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев Сейчас мы на западе Украины. В двух поездах находятся 120 азербайджанцев.
Диаспора
1 марта 2022 г. 10:19
Сегодня из Харькова эвакуируют еще 250 азербайджанцев

Сейчас мы на западе Украины. В двух поездах находятся 120 азербайджанцев.

Об этом сказал Report председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований (İSBAM) Самир Адыгезалли.

По его словам, поезд прибудет во Львов примерно через 5-6 часов: "Следующая эвакуация из Харькова будет через полчаса. На этот раз город покинут около 250 азербайджанцев. Эвакуацию организует Почетное консульство Азербайджана в Харькове. Сейчас в Харькове спокойно. В целом, за последние три дня было эвакуировано около 400 азербайджанцев. Но в убежищах еще достаточно наших соотечественников, ожидающих эвакуации".

С.Адыгезалли сообщил, что билеты на поезд для эвакуированных были организованы бесплатно Почетным консульством Азербайджана в Харькове: "Эвакуированные будут отправлены в Азербайджан после того, как доберутся до Львова и оттуда перейдут в Польшу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün daha 250 nəfər azərbaycanlı Xarkovdan təxliyə olunacaq

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