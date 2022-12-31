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Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.
Диаспора
31 декабря 2022 г. 00:00
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, этот праздник играет важную роль в укреплении связей между азербайджанцами всего мира, усилении их единства и солидарности.

Празднование этого дня стало необходимостью и моральной потребностью азербайджанцев всего мира.

Основы Дня солидарности азербайджанцев всего мира были заложены в конце декабря 1989 года во время разрушения границ (границы СССР) в Нахчыване. Между Северным и Южным Азербайджаном были разрушены пограничные столбы. В это время в Стамбуле проходила Конференция тюркоязычных народов. На этой конференции было принято решение о проведении Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками во всех странах. Этот день стал самым важным праздником для азербайджанской диаспоры, его отмечают даже представители диаспоры, не являющиеся азербайджанцами, но родившиеся и выросшие в Азербайджане.

В ответ на военную агрессию Армении против нашей страны 27 сентября 2020 года армия Азербайджана под командованием Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию. Победоносная Азербайджанская армия в течение 44 дней, полных героизма, нанесла врагу тяжелое поражение и восстановила территориальную целостность нашей страны.

Славная Победа, которая будет вечно жить в истории нашей национальной государственности и в памяти нашего народа, была достигнута благодаря единству народа и власти, высокому профессионализму нашей армии и интенсивной политической и дипломатической деятельности.

Самоотверженный труд проживающих за рубежом наших соотечественников в деле доведения до мировой общественности правой позиции Азербайджана в период Отечественной войны, их смелые выступления против коварных провокаций врага и противников нашей страны стали достойным вкладом в нашу победу.

Постоянная демонстрация поддержки со стороны президента Ильхама Алиева азербайджанцам мира сыграла стимулирующую роль в деятельности соотечественников, проживающих за рубежом. Не случайно, 21 октября этого года глава государства, принимая бывшего генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Багдада Амреева, говорил о миллионах азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана.

В том же выступлении президента Ильхама Алиева говорится: "Число азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана, намного больше. Поэтому их безопасность, права и защита имеют для нас огромное значение. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь азербайджанцам, волею судьбы отделенным от нашего государства, а также многочисленным представителям других народов наших братских тюркских государств, проживающих вне границ государства, сохранять азербайджанский язык, азербайджанские традиции, азербайджанскую культуру, быть верными принципам азербайджанства и никогда не терять связи со своей исторической родиной".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

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