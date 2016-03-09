Сандерс и Трамп лидируют на праймериз в Мичигане

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Берни Сандерс удерживает лидерство на праймериз демократической партии после обработки почти трети голосов в штате Мичиган.

Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах республиканцев после подсчета четверти голосов, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

У Сандерса около 50,4% голосов, у его главного конкурента экс-госсекретаря США Хилари Клинтон – 47,6%.

Мичиган является крупным штатом, поэтому результаты голосования важны для общего хода избирательной кампании.

У республиканцев после подсчета 24% голосов лидирует Дональд Трамп – 37,8%, на втором месте Джон Кейсик – 25,9%, у Теда Круза – 22,7%, у Марко Рубио – 9%.