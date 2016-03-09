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    Сандерс и Трамп лидируют на праймериз в Мичигане

    Мичиган является крупным штатом, поэтому результаты голосования важны для общего хода избирательной кампании

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Берни Сандерс удерживает лидерство на праймериз демократической партии после обработки почти трети голосов в штате Мичиган. 

    Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах республиканцев после подсчета четверти голосов, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    У Сандерса около 50,4% голосов, у его главного конкурента экс-госсекретаря США Хилари Клинтон – 47,6%.

    Мичиган является крупным штатом, поэтому результаты голосования важны для общего хода избирательной кампании.

    У республиканцев после подсчета 24% голосов лидирует Дональд Трамп – 37,8%, на втором месте Джон Кейсик – 25,9%, у Теда Круза – 22,7%, у Марко Рубио – 9%.

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