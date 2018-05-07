Ряд диаспорских организаций Азербайджана в Европе провели встречу в ОБСЕ/БДИПЧ

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В Варшаве (Польша) при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) и Совета азербайджанской молодежи в Польше прошла встреча ряда диаспорских организаций в Европе с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Как сообщили Report в КАЕ, на встрече присутствовали руководитель Департамента прав человека ОБСЕ/БДИПЧ Омар Фишер, руководитель Департамента демократизации Марчин Валецки, докладчик по выборам структуры Радивоже Гружич, президент КАЕ Сахиль Гасымов, председатель Совета азербайджанской молодежи в Польше Наиль Ахмед, вице-президент КАЕ, председатель Общества культуры Азербайджан-Германия Яшар Нифталиев, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, члены КАЕ, сопредседатели Ассоциации Финляндия-Азербайджан Васиф Мурадлы и Арзу Мурадлы, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевяр Мамедов, председатель организации "Друзья Азербайджана" в Швейцарии Арзу Алиева.

С.Гасымов проинформировал о деятельности КАЕ. Затем С.Гасымов отметил обеспокоенность предварительным отзывом ОБСЕ/БДИПЧ о президентских выборах 11 апреля в Азербайджане:

"В КАЕ объединились 134 азербайджанские организации, и подавляющее большинство их членов - граждане Европы. То есть, мы являемся здешними налогоплательщиками.

К сожалению, некоторые европейские институты, которые финансируются за счет выплачиваемых нами - предпринимателями налогов, не предпринимают справедливых шагов.

В этом отношении опирающиеся на двойные стандарты отзывы европейских организаций о нашей исторической Родине, нас серьезно беспокоят и мы требуем от вас ответа на наши вопросы по этому поводу. Мы пришли сюда будучи гражданами Европы, чтобы провести взаимные дружеские обсуждения".

Ответственный докладчик структуры по выборам в Азербайджане Р.Гружич сказал, что до выборов они по приглашению Азербайджана побывали в феврале в стране для наблюдения за предвыборной ситуацией:

"Могу сказать, что хотя и имели место некоторые неравенства, избирательная администрация в Азербайджане организована на высоком уровне. У нас есть соответствующий рапорт и общественность уже ознакомлена.

Предвыборные возможности международных наблюдателей также были организованы на высоком уровне".

Он отметил о подготовке на данный момент от имени структуры связанного с итогами выборов и охватывающего все детали обширного документа, который будет обнародован в ближайшее время.

В ответ С.Гасымов сказал, что в подготовленном им первичном рапорте о выборах есть серьезные противоречия:

"К примеру, БДИПЧ представил прозрачный отчет о проведенных в Армении выборах, но спустя короткое время после выборов выяснилось, что это не так. Потому что проведенными акциями протеста народ доказал, что не принимает режим Сержа Саргсяна и показал, что армяне были хитро обмануты им. Однако вы дали совершенно иной отзыв по поводу Азербайджана".

В ответ докладчик Гружич сказал, что он не может ответить на претензии о выборах в Армении, и наблюдал лишь за выборами в Азербайджане:

"Однако могу сказать, что мы наблюдаем не за результатами выборов, а за атмосферой их проведения. Во всех случаях мы никогда не сравниваем страны".

А на повторный вопрос С.Гасымова по этому поводу Гружич уклонился от ответа.

Марчин Валецки же отметил, что представляемая им структура не отрицает происходящее в Азербайджане развитие, и не может отрицать этого:

"Просто, нам бы хотелось, чтобы Азербайджан принимал участие на мероприятиях, связанных с охватываемыми нами областями, чтобы мы еще больше сотрудничали. Это может оказать поддержку развитию Азербайджана. В то же время Конгресс азербайджанцев Европы на континенте может стать для нас организацией с достаточной социальной базой, с которой мы можем сотрудничать. И конечно же, этим сможет воспользоваться наш партнер - Азербайджан".

С.Гасымов сказал, что они готовы к этому, и заявил, что тот факт, что Азербайджан в течение 25 лет страдает от армянской оккупации, является субъектом обеспокоенности для азербайджанцев на континенте:

"На сегодняшний день сама Европа страдает от беженцев. Однако, Азербайджан уже более 25-ти лет обеспечивает свыше 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев. Хотя, они уже многие годы требуют возвращения в родные очаги и выхода Армении с их оккупированных земель".

С.Гасымов вручил официальным представителям структуры издания и диски, в которых отразились факты, связанные с оккупацией и совершенным Арменией в Ходжалы геноцидом.

В свою очередь Яшар Нифталиев сказал, что продолжение нагорно-карабахского конфликта является серьезным негативным явлением для ОБСЕ и тот факт, что до сих пор не принято никаких серьезных шагов, наносит ущерб авторитету организации.

М.Валецки заявил, что представленные материалы представляют для них интерес, и отметил об их готовности к обсуждениям с Азербайджаном по всем вопросам.

Выступивший Ровшан Тагиев напомнил, что созданные в Европе за последние 50 лет демократические институты появились в Азербайджане 100 лет назад:

"В этом месяце на моей Родине отмечается 100-летие первой на Востоке демократической республики. На Востоке, по сравнению с некоторыми европейскими странами, Азербайджан первым предоставил женщинам право голоса. То есть, демократические институты на нашей Родине существуют. А путь еще большего их развития лежит не через демонстрацию радикальных, двойных стандартов по отношению к Азербайджану. Проживающие в Европе азербайджанцы требуют справедливого отношения между странами, где мы живем, и нашей исторической Родиной".

По словам Арзу Мурадлы, сотрудничество БДИПЧ с Азербайджаном будет продуктивным в случае приостановки структурой двойных стандартов.

Марчин Валецки расценил демократический строй в Азербайджане и предоставление женщинам права голоса как историческое событие и вручил А.Мурадлы в качестве подарка издание, связанное с правами женщин.

Омар Фишер также в своем выступлении заявил о заинтересованности БДИПЧ в сотрудничестве с Азербайджаном и выразил надежду на активную роль КАЕ в данном вопросе.

С.Гасымов выразил надежду на то, что при оглашении окончательного отзыва структуры по поводу выборов учтут беспокойство проживающих в Европе азербайджанцев и они станут свидетелями положительного отзыва. ОБСЕ/ БДИПЧ от имени КАЕ также представили заявление, в котором выражается обеспокоенность.

Встреча продолжилась взаимными обсуждениями. Прозвучали предложения БДИПЧ касательно азербайджанских организаций в Европе.