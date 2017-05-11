Руководство движения "Бессмертный полк" призвали пресечь армянские провокации

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Фонд развития и возрождения азербайджанской культуры" России призвал руководство движения "Бессмертный полк" пресечь провокации представителей армянской диаспоры, которые вышли 9 мая на акцию с "флагами" непризнанного сепаратистского образования "НКР".

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме фонда.

"Бессмертный полк не может быть имиджевой площадкой. Исключено использование символики корпоративной, политической, религиозной, любых общественных организаций во всем, что имеет отношение к Бессмертному полку", - отмечает глава Фонда Шамиль Тагиев.

По его словам, многие представители армянской диаспоры не знакомы с уставом движения "Бессмертного пока", что приводит к провокациям и массовым беспорядкам, как это было 9 мая.

В Фонде особо отметили, что так называемая "НКР" не признается ни Россией, ни Азербайджаном, ни какой либо иной страной мира. Более того, указывается, что данная территория оккупирована армянской стороной.

"На очередной призыв убрать с площади сепаратистскую символику, представители армянской диаспоры напали на Тверской улице на наших соотечественников, развязав тем самым массовую драку в центре Москвы. В результате драки пострадали пять молодых активистов азербайджанской диаспоры. Подобного рода провокации происходят уже не в первый раз. Похожая ситуация была и в прошлом году, когда опять же 9 мая армянская диаспора России всячески провоцировала азербайджанцев. Аналогичная ситуация произошла в этом году и в Санкт-Петербурге, где представители армянской диаспоры опять же вышли на улицы с сепаратистскими флагами. В результате драки были тяжело ранены двое представителей азербайджанской диаспоры", - говорится в письме.

"Просим Вас навсегда пресечь подобного рода провокации с символиками и флагами, которые вызывают неоднозначные чувства участников Межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" и не допускать впредь грубого нарушения Устава", - подчеркнули в Фонде.