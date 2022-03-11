Антон Вачарадзе: Не исключено, что в массовых захоронениях в Грузии похоронено больше азербайджанцев

5 февраля этого года на территории бывшей военной базы в грузинской Аджарии было обнаружено массовое захоронение с останками 29 жертв репрессий. Предполагается, что в этой могиле также останки Алекберова Гусейна Алекбер оглу (1869-1938). Так, в акте от 15

5 февраля этого года на территории бывшей военной базы в грузинской Аджарии было обнаружено массовое захоронение с останками 29 жертв репрессий. Предполагается, что в этой могиле также останки Алекберова Гусейна Алекбер оглу (1869-1938). Так, в акте от 15 марта 1938 года среди 29 человек, в отношении которых было вынесено решение о расстреле, есть и Г.Алекберов. Его имя на пятом место в этом списке.

Корреспондент грузинского бюро Report взял интервью у руководителя отдела Института развития свободы информации (IDFI), который руководит раскопками на массовом захоронении, историка, исследователя Антона Вачарадзе.

- Когда вы начали раскопки?

- В 2017 году во время раскопок на территории бывшей военной базы в Аджарии случайно было повреждено одно из надгробий, после чего работы были приостановлены. В том же году мы обратились в Батумскую и Лазскую епархию для начала работ по выявлению могил. Сначала мы вскрыли четыре массовых захоронения и обнаружили останки 150 человек. В 2019 году в епархии сообщили, что останки будут захоронены. Мусульмане Аджарии встретили это протестами. Потому что в массовом захоронении могли быть останки и мусульман. После этого Институт развития свободы информации начал работу с архивными документами, касающимися репрессий. Наша организация совместно с МВД подготовила “сталинские списки”. Вы знаете, что материалы, относящиеся к 1937-1938 годам, являются полностью конфиденциальными. Если раньше число репрессированных в Аджарии указывалось около 650 человек, то мы установили, что за эти годы расстреляно 1 050 человек. Согласно статистике, более 300 из них - мусульмане. Среди репрессированных также есть поляки, немцы, греки и русские. Созданная государственная комиссия и епархия следят за решением вопроса о захоронении останков. Все согласны с тем, что требуется особый план.

Летом 2021 года мы обнаружили 28 человеческих останков. Мы связались с польским Институтом национальной памяти, и они отправили двух своих сотрудников в Грузию. Эксперты оценили ситуацию, и уже в 2022 году было обнаружено шестое массовое захоронение с останками 29 человек. Останки были задокументированы, сфотографированы, проведено 3D-исследование. В настоящее время мы ожидаем прибытия антропологов из Польши. У нас есть устное соглашение с ними. Мы отправим им также официальное письмо, чтобы они провели антропологический и ДНК-анализы. Ожидается, что человеческие останки, которые уже были обнаружены и исследованы при поддержке государства, будут захоронены в мае.

- Планируете ли вы привлекать к работе и исследованиям специалистов из Азербайджана или других соседних стран?

- Мы, наверное, и грузинское государство открыты к сотрудничеству. Почему бы и нет?! Преступления эпохи коммунизма - общая трагедия. Если есть интерес и инициатива со стороны соседних стран, мы готовы к сотрудничеству. В настоящее время мы сотрудничаем с нашими польскими коллегами. У них большой опыт в этой области. Жертвы репрессий в Польше разыскиваются и изучаются уже более 30 лет. Там есть хорошая традиция. Ежегодно в президентском дворце организуется поминальная служба с родственниками погибших.

- Когда планируете завершить раскопки? Каковы ваши планы на будущее? Насколько нам известно, имеются планы по строительству мемориального музея.

- Мы предполагаем, что есть еще не обнаруженные массовые захоронения. Поисковые работы продолжаются. Мэрия Батуми выделила технику для работ.

Что касается музея, давайте посмотрим на опыт Польши, Литвы и Эстонии в этой сфере: в этих странах создаются музеи, мемориалы, в которых находятся списки имен лиц, которым принадлежат останки, полученные от семей фотографии, обнаруженные артефакты, в эти места организуются познавательные туры для школьников, студентов и туристов. И мы хотим, чтобы было так, и государство с этим согласно. Завершим работы и, вероятно, будет выделен определенный бюджет. К этой работе также можно привлечь посольства разных стран. Сейчас это лишь наше желание. Возможно, в будущем это превратиться в реальность.

- Как вы оцениваете результаты поисков, проведенных до сих пор?

- Только одно из выявленных массовых захоронений было серьезно разрушено. Невозможно было определить, сколько человеческих останков там находилось. Вероятно захоронение было выкопано трактором и подверглось разрушению. Можно предположить, что в этом захоронении имеются около 30 человеческих останков. Что касается других, то в первых четырех захоронениях было обнаружено 150 человеческих останков, в пятом - 28, а в шестом - 29.

- Имя азербайджанца числится в списке лиц, которым принадлежат останки из шестого по счету места захоронения. Были ли найдены останки азербайджанцев в других местах массового захоронения?

- Пока нет. На шестом месте захоронения, скорее всего, есть останки азербайджанца. Мы не проводили тщательного расследования. В некоторых случаях тела расстрелянных бросали в ямы после дня казни. Поэтому мы не можем точно определить принадлежность обнаруженных останков. Шестое место захоронения, на котором, предположительно, находятся останки Алекберова, является интернациональным.

В результате исследований можно будет определить, сколько азербайджанцев числится в списке жертв репрессий из 1050 человек.

Как вы знаете, Батуми был очень интернациональным городом. Поэтому наличие останков негрузин в братских могилах неудивительно. Азербайджанцы работали в нефтяной промышленности Батуми. У Баку и Батуми были очень тесные связи. В Батуми был нефтеперерабатывающий завод, и нефть транспортировалась через порт. Нефть начали перевозить в Европу в 1906 году, а в коммунистическую эпоху ее доставляли в Одессу и другие порты Советского Союза. Мы не проводили точного исследования в связи с азербайджанцами, но вполне вероятно, что обнаруженные в братских могилах останки относятся к азербайджанцам, работавшим в нефтяной промышленности. Необходимо провести детальное и точное исследование. Узнать личности этих людей и их профессии можно только из архивов.

В списке 1050 человек, представленном агентству Report Антоном Вачарадзе, наряду с Алекбаровым Гусейном Алакбар оглу числятся имена Салимханова Наримана Ахмад оглу, Чебинова (вероятно, Чобанова) Али Фаига, Гусейнова Ибрагима Гасан оглу, Ализаде Аббаса, Салмана Алиоглы. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что они этнически являются турками, мусульманами Аджарии или азербайджанцами.