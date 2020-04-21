Глава общины: В Хьюстоне нет зараженных коронавирусом азербайджанцев

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"Сейчас США считаются эпицентром коронавируса по числу зараженных и жертв. Число жертв эпидемии в данной стране превысило 42 тыс., заражено коронавирусом до 793 тыс. человек. Но проживающие в Штатах наши соотечественники даже в такие трудные моменты стараются поддерживать друг друга".

Об этом спецкору Report сообщила руководитель Ассоциации городов-побратимов Баку-Хьюстон и Дома Азербайджана Ирада Ахундова.

Говоря о сложившейся в городе Хьюстон штата Техас обстановке, И.Ахундова отметила, что сейчас в городе ситуация относительно хорошая по сравнению с другими городами: "В штате Техас 190 тыс. человек прошли тест на коронавирус, из них 1 411 находятся в больницах, 495 - умерли. Особого карантинного режима тут нет, можно выходить в город в любое время. Люди придерживаются социальной дистанции, носят маски и перчатки. Среди членов азербайджанской общины зараженных коронавирусом нет".

По ее словам, в США местные органы управления и губернаторы имеют право голоса и сами решают, когда города выйдут из карантина.

И.Ахундова отметила, что регулярно выходит на связь с азербайджанцами в Хьюстоне, которые нуждаются в поддержке: "Нуждающиеся в поддержке, помощи наши соотечественники находятся в центре внимания".

Также руководитель общины добавила, что посольство Азербайджана в США работает в усиленном режиме: "Мы регулярно связываемся с азербайджанскими общинами в Нью-Йорке, Майами, Вашингтоне и других городах. Каждую пятницу при организации Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) посольство и члены общины связываются в прямом эфире через Facebook. Иногда в этих разговорах участвует посол Азербайджана в США Элин Сулейманов".

Автор: Вюсаля Аббасова