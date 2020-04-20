Глава общины: Среди умерших от коронавируса нет азербайджанцев - ВИДЕО

© Report https://report.az/storage/news/364e25cffcc8a4625637a89e313c981b/e6083ce0-2489-479d-9d2e-8c5109bb0aca_292.jpg

В США число жертв коронавируса превысило 40 тысяч. По информации посольства Азербайджана в США, случаи заражения инфекцией в этой стране есть и среди наших соотечественников. В настоящее время для установления их численности направлены обращения в местные и федеральные органы.

В наиболее населенных азербайджанцами штатах Нью-Йорк, Вермонт, Аризона, Флорида, Огайо, Коннектикут, Невада, Техас, Иллинойс наши соотечественники контактируют друг с другом в соцсетях и оказывают нужную поддержку. Сегодня в США функционирует около 30 организаций азербайджанцев.

Тарлан Ахмедов проживает в штате Мэн, расположенном на северо-востоке страны. Он является руководителем азербайджанской общины Американо-азербайджанского общества по штату Мэн.

В разговоре со спецкором Report он отметил, что регулярно выходит на связь с проживающими в регионе соотечественниками: "По последним данным, в штате зафиксировано более 800 случаев заражения, из них 20 умерли, 175 выздоровели. Отрадно, что среди зараженных и умерших от коронавируса нет наших соотечественников".

"Мы регулярно связываемся со всеми проживающими тут семьями. Большинство членов азербайджанской общины работают из дома, наши дети продолжают обучение дистанционно. Мы постоянно на связи и с несколькими получающими здесь образование студентами. В штате все закрыто, работают только продовольственные магазины. Хотя в целом ситуация сложная, мы остаемся на связи друг с другом, стараемся следовать правилам. Призываю всех соотечественников не выходить из дома, чтобы оставаться здоровыми. Надеюсь, в скором времени мы вернемся к нормальной жизни", - подчеркнул Т.Ахмедов.

Автор: Вюсаля Аббасова