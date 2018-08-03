Руководитель азербайджанской диаспоры встретился с губернатором области Украины

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президент Украинской ассамблеи наций Ровшан Тагиев встретился в городе Умань Черкасской области с губернатором области и официальными представителями государства.
Как сообщает Report, Р.Тагиев и губернатор области Юрий Ткаченко обсудили межнациональные отношения в регионе, в том числе роль Черкасс в деловых отношениях между Азербайджаном и Украиной.
Было отмечено о важной роли ОКАУ в укреплении потока инвестиций из Азербайджана в Украину и из Украины в Азербайджан.
Ю.Ткаченко высоко оценил роль азербайджанской диаспоры в экономической жизни области, выразил удовлетворение деятельностью Р.Тагиева.
На встрече также присутствовали представители еврейской общины страны. Было отмечено, что Ровшан Тагиев включен в Рабочую группу, созданную в связи с религиозной историей евреев.
Обсуждения продолжились с другими государственными лицами.
News DepartmentАвтор новости
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