Руководитель азербайджанской диаспоры встретился с губернатором области Украины

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президент Украинской ассамблеи наций Ровшан Тагиев встретился в городе Умань Черкасской области с губернатором области и официальными представителями государства.

Как сообщает Report, Р.Тагиев и губернатор области Юрий Ткаченко обсудили межнациональные отношения в регионе, в том числе роль Черкасс в деловых отношениях между Азербайджаном и Украиной.

Было отмечено о важной роли ОКАУ в укреплении потока инвестиций из Азербайджана в Украину и из Украины в Азербайджан.

Ю.Ткаченко высоко оценил роль азербайджанской диаспоры в экономической жизни области, выразил удовлетворение деятельностью Р.Тагиева.

На встрече также присутствовали представители еврейской общины страны. Было отмечено, что Ровшан Тагиев включен в Рабочую группу, созданную в связи с религиозной историей евреев.

Обсуждения продолжились с другими государственными лицами.