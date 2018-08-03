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    Руководитель азербайджанской диаспоры встретился с губернатором области Украины

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президент Украинской ассамблеи наций Ровшан Тагиев встретился в городе Умань Черкасской области с губернатором области и официальными представителями государства.  

    Как сообщает Report, Р.Тагиев и губернатор области Юрий Ткаченко обсудили межнациональные отношения в регионе, в том числе роль Черкасс в деловых отношениях между Азербайджаном и Украиной. 

    Было отмечено о важной роли ОКАУ в укреплении потока инвестиций из Азербайджана в Украину и из Украины в Азербайджан.

    Ю.Ткаченко высоко оценил роль азербайджанской диаспоры в экономической жизни области, выразил удовлетворение деятельностью Р.Тагиева. 

    На встрече также присутствовали представители еврейской общины страны. Было отмечено, что Ровшан Тагиев включен в Рабочую группу, созданную в связи с религиозной историей евреев. 

    Обсуждения продолжились с другими государственными лицами. 

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