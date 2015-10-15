​Руководитель азербайджанской диаспоры назначен проректором Харьковского университета

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Председатель действующего в Харькове общества "Достлуг", доктор технических наук, профессор Мурад Омаров назначен проректором по международным связям Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Госкомитета по работе с диаспорой.

М.Омарову поручено заняться расширением научных связей с учреждениями образования различных стран, научных и образовательных проектов и развитием обмена опытом.

Отметим, что родившийся в 1963 году в Кюрдемире Мурад Омаров уже 35 лет живет в Харькове. М.Омаров, являющийся выпускником университета, в котором ныне работает, продолжил здесь научную деятельность, защитив кандидатскую и докторскую диссертации.

Избранный в 2005 году академиком Академий прикладной радиоэлектроники Беларуси, России и Украины, М.Омаров является автором десятков научных работ. Его изобретения успешно внедряются в различные области народного хозяйства.

С 2009 года М.Омаров работал деканом в Харьковском национальном университете радиоэлектроники. Наряду с научно-педагогической деятельностью, им проделана немалая работа в сфере диаспоры.

За заслуги в сфере диаспоры по распоряжению президента Ильхама Алиева он удостоен медали "Терегги".

