Руководитель Ассамблеи национальностей, азербайджанец Ровшан Тагиев приступил в Украине к гуманитарной акции

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Ассамблея национальностей Украины (АНУ) совместно с Всемирной Ассамблеей диаспор (ВАД) раздала гуманитарную помощь в Уманьской центральной городской больнице, Уманьской центральной районной больнице и онкологическом центре Черкасской области.

Как сообщили Report в Ассамблее, глава АНУ, сопредседатель ВАД, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы Ровшан Тагиев также принял участие в помощи, которая состояла из ортопедических матрасов, лекарственных средств, гидравлических систем регулирования и другой медицинской техники и принадлежностей, в то же время, автомобиля скорой медицинской помощи, принадлежащей Израильской медицинской службе Magen David Adom.

На мероприятии, проведенном в связи с предоставлением помощи, приняли участие глава администрации Уманьского района Евгений Данченко, заместитель руководителя государственной администрации Черкасской области Ярослав Березан, председатель совета Уманьского района Оксана Супрунец, исполнительный директор ВАД Нахман Штайинберг, депутаты и общественные деятели.

На мероприятии, связанном с предоставлением гуманитарной помощи на 300 000 долларов США, было отмечено, что эта помощь в настоящее время один из самых необходимых проектов для Украины: "Мы благодарны нашим партнерам из США. Украина фактически подверглась оккупации и находится в условиях конфликта. При поддержке наших партнеров из США мы уже 4-й год осуществляем эту помощь, состоящую из медицинских принадлежностей и другой гуманитарной помощи для раненых, пострадавших в ходе конфликта. Эта сложная, но почетная миссия еще более сближает народы", - было отмечено.

На мероприятии была отмечена заслуга руководителя АНУ Ровшана Тагиева в проведении в последнее время гуманитарных акций в Украине, от имени украинцев ему была выражена благодарность.

Выступивший Р.Тагиев отметил, что подобные акции будут продолжаться и впредь: "Недавно при поддержке нашего Объединенного конгресса азербайджанцев Украины в Львове открылся Офтальмологический центр имени выдающегося ученого-офтальмолога Азербайджана, академика Зарифы ханум Алиевой. Наша работа не заканчивается только этим. Периодическое привлечение инвестиций в Украину, реализация экономических договоров и пр. занимают основное место в нашей деятельности как диаспоры. Это еще и наш гражданский долг".