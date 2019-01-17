Ровшан Тагиев: В Украине положен конец противостоянию азербайджанцев, что, видимо, беспокоит некоторых

Киев. 17 января. REPORT.AZ/ "2018 год, в отличие от предшествующих лет, запомнился знаменательными событиями в жизни азербайджанской диаспоры в Украине. В прошлом году диаспора была более организованна и активна. На предстоящий год наши соотечественники подготовили серьезные планы".

Об этом киевскому бюро Report заявил председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев.

Он отметил, что в прошлом году число местных отделений конгресса по городам Украины увеличилось: "Недавно в Трускавце состоялся организованный азербайджанской диаспорой фестиваль им. Муслима Магомаева, вызвавший большой интерес. В крупнейших городах страны состоялись презентации, посвященные Ходжалинскому геноциду".

По его словам, азербайджанская диаспора тесно сплотилась вокруг Госкомитета по работе с диаспорой.

Ровшан Тагиев отметил, что противостоянию в рядах азербайджанской диаспоры в Украине положен конец, что, очевидно, беспокоит многих: "Определена конкретная цель – мы должны сплотиться. Создана рабочая группа. Весной 2019 года состоится съезд азербайджанцев Украины. Все свои планы и работы мы проводим при тесном сотрудничестве с Госкомитетом по работе с диаспорой. К сожалению, некоторые обеспокоены нашим единством и эти лица пытаются устроить провокации. Однако опыт показывает, что такие попытки безрезультатны".





