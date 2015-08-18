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    Ровшан Тагиев: ОКАУ обратился в Генпрокуратуру Украины в связи с убийством азербайджанского предпринимателя

    Считаю, что убийство Ильхама Тагиева связано с его бизнесом

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Объединенный Конгресс Азербайджанцев Украины обратился в Генпрокуратуру Украины в связи с убийством азербайджанского бизнесмена, лидера местной азербайджанской общины Ильхама Тагиева в Херсоне. Об этом Report сообщил глава ОКАУ Ровшан Тагиев.

    "И.Тагиев был региональным представителем компании "Полесье", специализирующейся на выпуске полуфабрикатов. Считаю, что убийство И.Тагиева было связано именно с его бизнесом", - заявил Р. Тагиев.

    В ночь на 17 августа в украинском Херсоне был зверски убит один из лидеров местной азербайджанской общины, бизнесмен Ильхам Тагиев. Неизвестные избили до смерти И. Тагиева, после чего проникли в его квартиру. 

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