Ровшан Тагиев: ОКАУ - самая сильная по составу азербайджанская диаспорская организация не только в Украине, но в мире - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Интервью Report с главой Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, президентом Украинской ассамблеи наций Ровшаном Тагиевым.

- Как вы оцениваете деятельность азербайджанской диаспоры в Украине? Насколько она сегодня активна?

- Я могу сказать, что азербайджанская диаспора Украины является серьезной силой. Это уже очевидно, потому что мы все структурированы без исключения. Самой сильной организацией азербайджанской диаспоры является Объединенный конгресс азербайджанцев Украины (ОКАУ), который создан на базе Конгресса азербайджанцев Украины (КАУ) с теми же структурами, с теми же ячейками. Мы охватываем все регионы Украины без исключения.

Вот буквально недавно 22 апреля мы провели расширенное заседание ОКАУ в Днепропетровской области. У нас месяц назад была смена руководителя, и когда я приехал, был представлен весь состав правления, весь состав Совета аксакалов, весь состав молодежной организации, женского совета.

У нас проходят десятки выездных мероприятий по всей стране, минимум два раза в год идут общеукраинские собрания. Мы участвуем во всех международных проектах, участвуем в круглых столах, научных конференциях, связанных с этнонациональными моментами и противодействием любой форме нетерпимости, гуманитарными повестками.

Деятельность ОКАУ - очевидна. Она самая сильная по составу азербайджанская организация не только в Украине, но и в мире. Потому что мы знаем, что российская организация де-факто расчленена и ее нет. Вторая по величие диаспора в Украине - азербайджанская.

Мы сегодня имеем контакты со всеми политическими партиями, которые представлены в парламенте, и оппозиционными и провластными. Мы работаем с огромным количеством депутатских групп, наладили тесные отношения с местными организациями.

- Какие проблемы сегодня в азербайджанской диаспоре в Украине?

- В Украине есть несколько организаций, некоторые из них состоят условно из одного-двух человек, есть организации с громкими названиями, не имеющие под собой базу огромного количества членов этой диаспоры, либо сильных инструментов, в том числе и связей с общественно-политическими организациями Украины.

Надо просто дать правильную оценку и ответить на вопрос: на что же способны эти организации. Есть организации, которые просто занимаются пиаром, есть организации, которые делают в своих рамках хорошие вещи, а есть организации, руководители которых занимаются чистыми провокациями среди азербайджанской диаспоры.

Мы это в жесткой форме отсекаем и считаем, что сегодня в Украине есть сильная структура - это ОКАУ. Эта структура является и силой для Украины, и для Азербайджана в прямом смысле. Потому что многие совместные проекты, которые были успешно реализованы через нас и в области авиастроения, и в области вертолетостроения, и по недвижимости, и по сельскому хозяйству, это еще не считая культурные проекты.

Все это способствует укреплению и углублению наших отношений - в первую очередь, и экономических, и политических. Мосты, которые мы создаем через наши дружественные депутатские группы, обязательно наводим в интересах Азербайджана.

- Насколько сегодня активна азербайджанская диаспора в общественно-политической жизни Украины?

- Покажите другие структуры в Украине, которые могут похвастаться активностью в общественно-политической жизни Украины. Нет других, альтернативы нет.

У ОКАУ в составе есть и областные, и районные депутаты, есть выдающиеся спортсмены, крупные бизнесмены, и ученые, и научные деятели.

Вы можете системно, через социальные сети, отследить в течение пяти-шести лет огромное количество мероприятий с нашим участием, и в том числе параллельно с участием наших партнеров - и депутатов парламента, и депутатов европейских стран, и президентов Украины, и международных организаций. Это говорит о том, что мы не являемся случайной организацией. Мы являемся той организацией, которая имеет реальную базу, почву, которая интересна нашим партнерам и оппонентам, когда они видят огромную силу, структурированную в самой большой стране Европы - Украине - по всем областным центрам и городам. Сеть нашей структуры ОКАУ очевидна. Даже многие партии не имеют такой широкой сети.

Да, у нас существуют проблемы. Иногда возникают определенные сложности между диаспорскими организациями: кто-то ревностно относится, кто-то недопонимает. Еще раз хочу подчеркнуть, что от имени всех руководителей ОКАУ ответственно могу заявлять, что сегодняшняя программа и политика азербайджанского государства в контексте Госкомитета по работе с диаспорой нас удовлетворяет.

Госкомитет по работе с диаспорой - архиважный орган для государства Азербайджана. Интересы Азербайджана заключаются не только в политической, географической позиции, интересы Азербайджана есть во всех странах мира, там где проживают азербайджанцы, и в той стране, которая является игроком на международной политической арене, что в ЕС, что в Америке, что в других странах.

Мы можем оказать поддержку Азербайджану в тех или иных вопросах, особенно когда в мире существуют двойные стандарты, когда к нам применяются санкции, к примеру, 907-ая поправка к Акту поддержки свободы. Диаспора может сказать свое решительное слово в стране, в которой она проживает, в поддержку своей исторической родины.

- Относительно недавно в Украине участились случае угона фур азербайджанских бизнесменов. Наряду с этим в последнее время на Украине стали наблюдаться случаи с похищением предпринимателей из Азербайджана?

- Да, были такие случаи. Мы обращались в органы Украины - в министерство внутренних дел. Лично по двум эпизодам я разговаривал в МВД на уровне руководящего состава Национальной полиции. Было дело, когда мы обращались в органы безопасности. Мы также обращались в Азербайджан, в МВД республики, в посольство Азербайджана в Украине по этому поводу.

Это была международная преступная группа, чистой воды мошенники, когда давались объявления, что они якобы являются перевозчиками грузов. Люди просто не замечая и не чувствуя подвоха отдавали свой товар этой пресловутой экспедиторской компании, а они просто успешно забирали эти товары, продавали, прятались. Это был чистый криминал, который встречается во всех странах. Тут ни в коем случае нельзя политизировать, что это было направленно именно против азербайджанцев. Это неправда. Я просто знаю точно, что это не является неким действием против азербайджанцев, но речь шла о наших соотечественниках.

Мы полтора года назад проводили большой митинг перед зданием МВД Украины, когда участились случаи похищения студентов-азербайджанцев. Мы также проводили большой митинг 10 января 2018 года, когда 11 декабря был похищен азербайджанский бизнесмен, вывели огромное количество азербайджанцев, потребовав от полиции исполнения своей профессиональной деятельности.

Отмечу, что четырьмя днями позже украинский спецназ схватил преступников, освободил заложника. Сейчас идет следствие, в ее ход мы не имеем права вмешиваться.

Я думаю, что благодаря тому, что ОКАУ является силой, и мы смогли вывести огромное количество электората на отстаивание прав наших соотечественников, все это способствовало тому, что преступление стало таким резонансным и быстро было раскрыто.

Это еще раз доказывает нашу силу, наш потенциал, с которым не может сравниться никакая другая азербайджанская диаспорская структура.