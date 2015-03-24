​ВАК провел благотворительные акции в Ульяновске

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Общероссийская общественная организация "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК) провела благотворительные акции в Ульяновском районе РФ по случаю празднования Новруз байрамы, сообщает Report со ссылкой на пресс-служба конгресса.

Так, 21 марта региональное отделение ВАК побывало в ульяновской школе №78 имени Гейдара Алиева.

В ходе встречи со школьниками председатель отделения ВАК в Ульяновске Ислам Гусейнов рассказал о значимости и роли национального праздника Новруз для азербайджанского народа.

Ученики школы и представители Конгресса встретились в Музее истории и культуры Азербайджана, расположенном на территории данной школы. Учащимся были вручены подарки по случаю праздника.

Учащиеся приготовили гостям небольшую концертную программу. Ребята рассказали об истории Новруза, об обычаях и кухне Азербайджана, которую традиционно готовят в эти праздничные дни, а также прочитали стихи и приготовили небольшие инсценировки.

Отметим, что в 2010 году по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан Алиевой данная школа была реконструирована за счет средств Фонда. В 2014 году школе было присвоено имя Гейдара Алиева.

Наряду с этим, представители ВАК посетили детский дом "Гнездышко" в Ульяновске.

Азербайджанская диаспора поздравила воспитанников детского дома с праздником и вручила им спортивный инвентарь и национальные сладости.

"Несмотря на то, что мы живем в России и являемся ее гражданами, мы сохранили обычаи и всегда отмечаем свой национальный праздник мероприятиями, концертами, посещаем детские дома, принося людям радость", - заявил в ходе встречи председатель местного отделения И.Гусейнов.

Праздник в детском доме завершился совместным чаепитием гостей и воспитанников.

Напомним, что 23 февраля, в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, ульяновским отделением ВАК был организован турнир по мини-футболу за кубок Дружбы народов, в котором приняли участие более 20 национальных команд. Также, в начале мая, организация намерена провести акцию, посвященную победе в Великой Отечественной войне и запустить в небо около сотни шаров с надписью "В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне". А 10 мая будут организованы концерты, посвященные 70-летию Победы и дню рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.