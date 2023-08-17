Расим Балаев пожелал успехов участникам IV Летнего лагеря

Народный артист Азербайджана, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, известный киноактер Расим Балаев присоединился по телефону к организованному в древнем Нахчыване IV Летнему лагерю диаспорской молодежи “Гейдар Алиев – 100” и выразил свои по

Народный артист Азербайджана, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, известный киноактер Расим Балаев присоединился по телефону к организованному в древнем Нахчыване IV Летнему лагерю диаспорской молодежи “Гейдар Алиев – 100” и выразил свои пожелания.

Как сообщает Report, поприветствовав участников лагеря, народный артист отметил, что совместный проект Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета по работе с диаспорой является прекрасной идеей:

“Приветствую прибытие наших молодых соотечественников, проживающих за рубежом, в “Год Гейдара Алиева” на древнюю азербайджанскую землю – в Нахчыван. Они отмечают 100-летний юбилей гениальной личности, а также знакомятся с нашим краем, где он родился и вырос. Гейдар Алиев уделял большое внимание миру искусства, как и всем сферам. Всегда с большим интересом относился к азербайджанскому искусству, культуре, искусству театра и кино. Ему принадлежала особая роль в развитии азербайджанского искусства и культуры”.



Расим Балаев сказал, что Нахчыван – очень родное для него место: “Художественный фильм “Насими”, в котором я получил первую главную роль, был снят в Нахчыване. Мой первый успех тоже начался со снятого в Нахчыване фильма “Насими”. Вслед за этим мы сняли в Нахчыване “Бабек” и другие картины. Эти фильмы считаются жемчужинами азербайджанского кино. Рад, что снялся в этих картинах. Хорошо помню, как жители Нахчывана оказывали содействие в съемках этих фильмов, каждый день с интересом отслеживали съемки. Нахчыван – историческое место, неслучайно, эта древняя земля подарила миру выдающихся личностей во главе с Гейдаром Алиевым”.



Народный артист подчеркнул, что его очень радует сообщение о демонстрации диаспорской молодежи в IV Летнем лагере исторических фильмов с его участием: “Сердечно приветствую нашу молодежь. Рекомендую диаспорской молодежи по возвращении за рубеж обстоятельно довести до общественности стран проживания все увиденное в Нахчыване, значение победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, миролюбивую политику Азербайджанского государства и исторические реалии”.

Участники лагеря поприветствовали Расима Балаева и выразили ему признательность.