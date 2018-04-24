Рамиз Мехтиев: Провокационные призывы некоторых азербайджанцев - следствие некомпетентной деятельности Госкомитета по работе с диаспорой

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В период председательствования Назима Ибрагимова в связи с проживающими за границей азербайджанцами не было выполнено никаких конкретных работ".
Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев.
"Именно поэтому проживающие в Европе, США и других странах некоторые азербайджанцы выступают сегодня с провокационными призывами против Азербайджана, его государственности. Даже армяне так не поступают. Да, внутри армяне высказывают недовольство и протест в отношении друг друга. Однако армяне не выступают из зарубежных стран с призывами против своего государства.
Разумеется, это следствие некомпетентной деятельности Госкомитета по работе с диаспорой", - выделил академик Рамиз Мехтиев.
Valeh DadaşovАвтор новости
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