Рамиз Мехтиев: Назим Ибрагимов не справился со своими обязанностями, финансовая помощь государства не была использована по назначению

© Report/ Elchin Murad

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Были недовольства, связанные с деятельностью Государственного комитета по работе с диаспорой, председатель комитета Назим Ибрагимов не справился со своими обязанностями. Естественно, обо всем этом знал президент Ильхам Алиев. Поэтому президент распорядился об освобождении Назима Ибрагимова от должности".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев.

Он напомнил, что в соответствии с другим распоряжением президента Фуад Мурадов был назначен на должность председателя Государственного комитета по работе с диаспорой: "Господин президент встретился с Фуадом Мурадовым и дал ему конкретные поручения. Назначение молодого и перспективного кадра Фуада Мурадова в Государственный комитет по работе с диаспорой имеет большое значение".

Рамиз Мехтиев отметил, что в период руководства Назима Ибрагимова не было проведено никакой работы с азербайджанцами, проживающими в Грузии, в европейских странах и странах Средней Азии: "Да, в комитете были проведены определенные международные мероприятия, но конкретных работ сделано не было. В осуществлении определенных мероприятий выделенная государством финансовая помощь не была использована по назначению".