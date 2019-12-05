Проживающим в Турции гражданам Азербайджана помогут легализовать проживание

"Мы приступили к работам по легализации проживания наших соотечественников в Турции, живущих в соседней стране без надлежащих документов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) отметил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

Он также подчеркнул об открытии в городах Нант (Франция), Берн (Швейцария), Варшава (Польша), Стокгольм (Швеция) воскресных азербайджанских школ под названием "Карабах".