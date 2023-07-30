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Проживающим в Турции гражданам Азербайджана будет оказана правовая помощь

Проживающим в Турции гражданам Азербайджана будет оказана правовая помощь В соответствии с Планом действий, утвержденным правительством Азербайджанской Республики, осуществляются соответствующие меры по оказанию необходимой консульской и иной правовой помощи гражданам Азербайджан, проживающим в Турции.
Диаспора
30 июля 2023 г. 18:05
Проживающим в Турции гражданам Азербайджана будет оказана правовая помощь

В соответствии с Планом действий, утвержденным правительством Азербайджанской Республики, осуществляются соответствующие меры по оказанию необходимой консульской и иной правовой помощи гражданам Азербайджан, проживающим в Турции.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Согласно информации, по вопросу была создана рабочая группа, состоящая из представителей соответствующих государственных структур, и по согласованию с турецкой стороной делегация с октября 2022 года совершила поездки в Стамбул для оказания соответствующей помощи азербайджанским гражданам.

В ходе визитов собеседования с нашими гражданами, предоставление им необходимой консульско-правовой помощи осуществляется в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле. В рамках проекта в общей сложности были удовлетворены обращения 3 827 граждан, включая 2 093 обращения по оформлению паспортов и 459 обращений по определению гражданства направлены по назначению. Проведено 283 консульских операции (свидетельство о безбрачии, регистрация рождения, регистрация брака, утверждение перевода и установление отцовства).

Объявление об очередных визитах Рабочей группы в Стамбул будет опубликовано на официальном сайте, а также страницах в социальных сетях Генерального консульства Азербайджанской Республики в Стамбуле и Государственного комитета по работе с диаспорой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına hüquqi yardım göstəriləcək

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