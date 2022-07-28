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Проживающий в Испании потомок Панахали хана посетит Шушу

Проживающий в Испании потомок Панахали хана посетит Шушу В III летнем лагере диаспорской молодежи в Шуше примет участие потомок основателя Карабахского ханства Панахали хана.
Диаспора
28 июля 2022 г. 12:51
Проживающий в Испании потомок Панахали хана посетит Шушу

В III летнем лагере диаспорской молодежи в Шуше примет участие потомок основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Родившийся и выросший в Испании Мухаммедали Акперов прибыл на историческую родину для участия в мероприятии.

Он стал гостем программы "Родина недалеко" (“Vətən uzaqda deyil”) в эфире Diaspor TV, где рассказал о своих предках, генеалогии рода, к которому принадлежит, а также отметил, что в его семье хранятся документы об этой генеалогии. Гость программы с воодушевлением рассказал об участии в летнем лагере диаспорской молодежи.

III летний лагерь диаспорской молодежи будет совместно организован Госкомитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева 2-8 августа 2022 года в культурной столице Азербайджана - Шуше в рамках "Года Шуши". Партнерами лагеря являются министерство молодежи и спорта Азербайджана, Фонд молодежи, Государственное агентство по туризму и Управление государственного заповедника города Шуша.

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Версия на азербайджанском языке Pənahəli xanın İspaniyada yaşayan varisi Şuşaya gedəcək

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