Проживающие за рубежом азербайджанцы выступили в поддержку акции НПО на дороге Шуша-Ханкенди

Азербайджанцы, проживающие за рубежом, выступили с заявлением в поддержку акции протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди. Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой. Проживающие за рубежом азербайджанцы выражают с

Азербайджанцы, проживающие за рубежом, выступили с заявлением в поддержку акции протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди.



Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.



Проживающие за рубежом азербайджанцы выражают свою поддержку акции представителей многочисленных неправительственных организаций с требованием прекратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент:

"Мы, азербайджанцы, проживающие за рубежом, серьезно обеспокоены ухудшением экологической ситуации в зоне временного размещения РМК.

Создание условий для противоправной деятельности сепаратистов на территории временного размещения РМК и неспособность предотвратить системный экологический террор мы рассматриваем как свидетельство того, что командование миротворцев попало под влияние группы криминальных олигархов.

Как азербайджанцы, проживающие за рубежом, мы солидарны с нашими соотечественниками и требуем создания условий для мониторинга незаконной эксплуатации золоторудного месторождения Гызылбулаг, медно-молибденового месторождения Демирли и других месторождений".

В заявлении также говорится, что проживающие за рубежом азербайджанцы будут проводить акции в знак солидарности со своими соотечественниками.