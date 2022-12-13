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Проживающие за рубежом азербайджанцы выступили в поддержку акции НПО на дороге Шуша-Ханкенди

Проживающие за рубежом азербайджанцы выступили в поддержку акции НПО на дороге Шуша-Ханкенди Азербайджанцы, проживающие за рубежом, выступили с заявлением в поддержку акции протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди. Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой. Проживающие за рубежом азербайджанцы выражают с
Диаспора
13 декабря 2022 г. 17:55
Проживающие за рубежом азербайджанцы выступили в поддержку акции НПО на дороге Шуша-Ханкенди

Азербайджанцы, проживающие за рубежом, выступили с заявлением в поддержку акции протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Проживающие за рубежом азербайджанцы выражают свою поддержку акции представителей многочисленных неправительственных организаций с требованием прекратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент:

"Мы, азербайджанцы, проживающие за рубежом, серьезно обеспокоены ухудшением экологической ситуации в зоне временного размещения РМК.
Создание условий для противоправной деятельности сепаратистов на территории временного размещения РМК и неспособность предотвратить системный экологический террор мы рассматриваем как свидетельство того, что командование миротворцев попало под влияние группы криминальных олигархов.

Как азербайджанцы, проживающие за рубежом, мы солидарны с нашими соотечественниками и требуем создания условий для мониторинга незаконной эксплуатации золоторудного месторождения Гызылбулаг, медно-молибденового месторождения Демирли и других месторождений".

В заявлении также говорится, что проживающие за рубежом азербайджанцы будут проводить акции в знак солидарности со своими соотечественниками.

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Версия на английском языке Azerbaijani diaspora issues statement supporting protests on Shusha-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan diasporu Şuşa-Xankəndi yolundakı aksiyanı dəstəkləyən bəyanat yayıb

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