Проживающие в Швеции азербайджанцы подали заявки на участие в выборах

Группа наших соотечественников, проживающих в Швеции, выдвинула свои кандидатуры на выборах в Риксдаг (парламент), региональные и муниципальные выборы, которые пройдут по всей стране 11 сентября.

Группа наших соотечественников, проживающих в Швеции, выдвинула свои кандидатуры на выборах в Риксдаг (парламент), региональные и муниципальные выборы, которые пройдут по всей стране 11 сентября.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

На избирательном марафоне Социал-демократическую партию будут представлять Ирада Алиева-Содерберг (Региональный совет Йёнчёпинга), Махира Мухтарова (Муниципальный совет Гётеборга), Халида Марафат (Муниципальный совет Худдинге), Айлин Фазелиан (Риксдаг), Центристскую партию - Аида Керимли (Риксдаг и Региональный совет), Думан Радмехр (Провинциальный совет Вестра-Гёталанд) и Туран Алиев (Риксдаг, Провинциальный совет и Региональный совет).

Председатель Координационного совета азербайджанцев Швеции Ирада Алиева-Содерберг является депутатом 4-го созыва Регионального совета Йёнчёпинга, Туран Алиев - членом Муниципального совета города Партилле и председателем миграционного и административного суда по Гётеборгу, Айлин Фазелиан - депутатом парламента.