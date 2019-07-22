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Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста - ФОТО

Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
© Report

Жители грузинского села Гамбори района Сагареджо, где совместно проживают азербайджанцы и грузины, провели акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, жители требовали решить проблему с питьевой водой в селе.

Перекрывшие центральную автодорогу деревни, жители заявили, что 15 лет страдают от отсутствия воды. По их словам, в связи с проблемой неоднократно обращались в муниципалитет Сагареджо, однако вопрос все еще не решен.

После вмешательства полиции, движение на дороге было восстановлено.

Жители Гамбори потребовали встречу с представителями руководства муниципалитета Сагареджо. 

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