Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста - ФОТО

Жители грузинского села Гамбори района Сагареджо, где совместно проживают азербайджанцы и грузины, провели акцию протеста.
Как сообщает грузинское бюро Report, жители требовали решить проблему с питьевой водой в селе.
Перекрывшие центральную автодорогу деревни, жители заявили, что 15 лет страдают от отсутствия воды. По их словам, в связи с проблемой неоднократно обращались в муниципалитет Сагареджо, однако вопрос все еще не решен.
После вмешательства полиции, движение на дороге было восстановлено.
Жители Гамбори потребовали встречу с представителями руководства муниципалитета Сагареджо.
Cəmilə BabayevaАвтор новости