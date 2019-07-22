Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста - ФОТО

© Report https://report.az/storage/news/c90aad30e2955c1702428174a4db522b/24f21a00-a761-4188-b36b-5067226cd199_292.jpg

Жители грузинского села Гамбори района Сагареджо, где совместно проживают азербайджанцы и грузины, провели акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, жители требовали решить проблему с питьевой водой в селе.

Перекрывшие центральную автодорогу деревни, жители заявили, что 15 лет страдают от отсутствия воды. По их словам, в связи с проблемой неоднократно обращались в муниципалитет Сагареджо, однако вопрос все еще не решен.

После вмешательства полиции, движение на дороге было восстановлено.

Жители Гамбори потребовали встречу с представителями руководства муниципалитета Сагареджо.