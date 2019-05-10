Проживающие в Грузии азербайджанцы провели акцию протеста

В Грузии на территории компактного проживания азербайджанцев в Гардабани прошла акция протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции выразили обеспокоенность неприятным запахом от действующего в Гардабанском районе спиртзавода.

По словам жителей расположенных в окрестностях завода сел, несмотря на неоднократные обращения в соответствующие органы, до сих пор не принято никаких шагов.

Жители Гардабани заявили о намерении продолжить акцию протеста до тех пор, пока проблема не будет решена.

В заявлении Report зампред минуципалитета Гардабани Рафи Оруджев сказал о проведении встречи с руководством принадлежащей заводу компании, где обсужден вопрос устранения проблемы: "На встрече также присутствовали местные жители. Была достигнута договоренность о решении проблемы до конца этого месяца".