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Проживающие в Грузии азербайджанцы провели акцию протеста

Проживающие в Грузии азербайджанцы провели акцию протеста

В Грузии на территории компактного проживания азербайджанцев в Гардабани прошла акция протеста. 

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции выразили обеспокоенность неприятным запахом от действующего в Гардабанском районе спиртзавода.  

По словам жителей расположенных в окрестностях завода сел, несмотря на неоднократные обращения в соответствующие органы, до сих пор не принято никаких шагов. 

Жители Гардабани заявили о намерении продолжить акцию протеста до тех пор, пока проблема не будет решена. 

В заявлении Report зампред минуципалитета Гардабани Рафи Оруджев сказал о проведении встречи с руководством принадлежащей заводу компании, где обсужден вопрос устранения проблемы: "На встрече также присутствовали местные жители. Была достигнута договоренность о решении проблемы до конца этого месяца". 

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