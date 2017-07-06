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    Проживающие в Германии азербайджанцы проведут в Берлине акцию протеста

    Будут скандированы различные лозунги, чтобы привлечь внимание жителей Берлина и гостей на совершаемые армянами зверства

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Берлине наши соотечественники проведут акцию в знак протеста гибели мирных жителей Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой и ранении Сарвиназ Гулиевой в результате совершенной вооруженными силами Армении в физулинском селе Алханлы военной провокации. 

    Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, акция начнется 8 июля в 14:00 часов у Бранденбургских ворот.

    На митинге ожидается участие наших проживающих в Берлине и других городах соотечественников, представителей диаспорских организаций, тюркской и других общин. Участники акции будут скандировать различные лозунги, чтобы привлечь внимание жителей Берлина и гостей на совершаемые армянами зверства. В конце акции протеста примут обращение к официальным структурам Германии.

    Акция протеста пройдет при организационной поддержке Азербайджанского дома Германии, Объединения азербайджанских студентов и научных работников и Общества "Одлар Юрду".

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