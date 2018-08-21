Проживающие в Германии азербайджанцы обратились к Ангеле Меркель по поводу карабахского конфликта

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Проживающие в Германии азербайджанцы направили обращение канцлеру Федеративной Республики Германии (ФРГ) Ангеле Меркель.

В обращении, поступившем в Report из Госкомитета по работе с диаспорой, отмечается, что отношения между Германией и Азербайджаном опираются на взаимную искренность и древнюю историю:

"Создание в начале XIX века в Азербайджане нескольких немецких поселений способствовало дальнейшему укреплению отношений двух народов. Многовековые традиции мультикультурализма и толерантности в Азербайджане позволили двум народам жить очень дружно и способствовали сохранению по сей день в Азербайджане их домов, лютеранских церквей и образцов архитектуры".

В документе отмечается о деятельности на данный момент в Азербайджане сотен немецких компаний: "В 2017 году доля Азербайджана в общей торговле со странами Южно-Кавказского региона составляла около 66%. Товарооборот между нашими странами составляет около 1 миллиарда долларов. Азербайджан является надежным партнером Европейского Союза и демонстрирует сильную политическую волю к развитию отношений с Евросоюзом, основывающихся на взаимное уважение, равноправное партнерство и общие интересы. В том числе, Германия всегда была уважающей принципы международного права ведущей страной, отличающейся своей справедливой позицией.

Надеемся, что, оставаясь приверженной этим принципам, Германия, как член Минской группы ОБСЕ, и впредь еще больше усилит свою деятельность на пути освобождения 20% оккупированных Арменией территорий Азербайджана, возвращения вынужденных переселенцев на свои земли и восстановления справедливости к Ходжалы".

"На сегодняшний день Германия является развитой страной, в которой азербайджанцы спокойно живут и работают. Всестороннее развитие отношений между Германией и Азербайджаном и Евросоюзом и Азербайджаном является одной из основных целей живущих в Германии азербайджанцев. Несмотря на то, что азербайджано-германские отношения имеют более чем 200-летнюю историю, это первый в истории визит канцлера Германии в Азербайджан. Надеемся, что данный визит не только заложит основу для нового этапа в отношениях между Германией и Азербайджаном и Евросоюзом и Азербайджаном, но и придаст значительный импульс укреплению связей между двумя народами. В этой связи желаем канцлеру Германии Ангеле Меркель успехов в визите в Азербайджан и призываем во время ее визита в Армению потребовать от руководства этой страны прекращения оккупации территорий Азербайджана. Мы, живущие в Германии азербайджанцы, также готовы оказать поддержку в пределах своих возможностей в этом направлении", - говорится в обращении.