Проживающие в Украине азербайджанцы обратились к руководству страны

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Проживающие в Украине азербайджанцы и другие нацменьшинства приняли обращение к президенту Петру Порошенко, Управлению Верховной Рады и Кабинету Министров.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины, обращение было принято на заседании, в котором приняли участие руководители ряда организаций, представляющих национальные и религиозные меньшинства, проживающих в Украине, а также депутаты, правозащитники.

В принятом на заседании обращении содержится призыв к руководству Украины и Верховной Раде учитывать права и мнения национальных меньшинств при принятии политических решений во всех сферах.

Отметим, что в заседании под руководством председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшана Тагиева приняли участие заведующий отделом по этнической политике и работе с религиозными меньшинствами Кабинета министров Украины Юрий Решетников, президент Еврейского форума Украины Аркадий Монастырский, депутат Олесь Донь, председатель Центра культуры татар Украины Петр Шарафетдинов, руководитель Греческой Католической церкви Украины отец Игорь Шабан, а также руководители ряда организаций, представляющих гагаузов, русских, молдаван, народы Средней Азии, ученые и правозащитники.