Проживающая в США правнучка Мирзы Алекпера Сабира посетит Шушу

Проживающая в США правнучка Мирзы Алекпера Сабира, дочь известного журналиста Гюндюза Тахирли - Тюркан Тахирли примет участие в III Летнем лагере диаспорской молодежи в Шуше.

Проживающая в США правнучка Мирзы Алекпера Сабира, дочь известного журналиста Гюндюза Тахирли - Тюркан Тахирли примет участие в III Летнем лагере диаспорской молодежи в Шуше.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что правнучка великого поэта была очень рада оказаться в числе участников Летнего лагеря, организуемого Госкомитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева в Шуше.

"Посетить наши освобожденные от оккупации территории и увидеть все воочию - самый большой шанс для меня. Это самая важная и интересная сторона для меня. Очень интересно встретиться, познакомиться, провести время с такими же азербайджанцами, проживающими за границей, являющимися гражданами зарубежных стран", - отметила Т.Тахирли.

Тюркан Тахирли в 2014 году вместе с семьей мигрировала в США. Она - выпускница Университета Джорджа Мэйсона.