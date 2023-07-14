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Прошла презентация проекта "Родной язык – азербайджанская школа" с участием представителей диаспоры

Прошла презентация проекта "Родной язык – азербайджанская школа" с участием представителей диаспоры В Баку состоялась презентация проекта "Родной язык – азербайджанская школа" с участием находящихся в стране с визитом представителей диаспоры из более чем 20 стран.
Диаспора
14 июля 2023 г. 13:03
Прошла презентация проекта Родной язык – азербайджанская школа с участием представителей диаспоры

В Баку состоялась презентация проекта "Родной язык – азербайджанская школа" с участием находящихся в стране с визитом представителей диаспоры из более чем 20 стран.

Как сообщает Report, мероприятие посвящено продвижению проекта "Родной язык – азербайджанская школа" среди проживающих за границей соотечественников.

Реализуемый по инициативе Ассоциации молодых учителей проект нацелен на обеспечение дистанционного обучения азербайджанскому языку соотечественников разных возрастных групп, проживающих за пределами страны.

Учебная программа "Родной язык – азербайджанская школа" подготовлена ​​для трех возрастных групп по трем уровням (начальный, средний, старший) на основе тем, включающих подробные сведения об истории, литературе, географии и культуре Азербайджана. Виртуальные занятия в рамках охватывающего 2023-2024 учебный год проекта стартуют 15 сентября текущего года. Занятия будут организованы онлайн 2-3 раза в неделю по заранее определенному расписанию.

Стартовавший 7 июля процесс регистрации продлится до 12 августа и проходит посредством платформы http://anadili.agma.az/.

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Версия на английском языке ФотоPresentation ceremony of ‘Mother tongue - Azerbaijani school’ project held with participation of diaspora representatives
Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor nümayəndələrinin iştirakı ilə “Ana dili – Azərbaycan məktəbi” layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib

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