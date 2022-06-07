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При содействии азербайджанцев ЮНИСЕФ доставил гумпомощь в Николаевскую область

При содействии азербайджанцев ЮНИСЕФ доставил гумпомощь в Николаевскую область Азербайджанцы Украины организовали очередную крупную гуманитарную кампанию.
Диаспора
7 июня 2022 г. 15:44
При содействии азербайджанцев ЮНИСЕФ доставил гумпомощь в Николаевскую область

Азербайджанцы Украины организовали очередную крупную гуманитарную кампанию.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, еще 20 тонн гуманитарной помощи, предоставленной ЮНИСЕФ при содействии председателя Совета этнических народов Николаевской области Украины Анара Ахундова, были доставлены в детские дома, детские больницы и жителям прифронтовых районов.

В пакет гуманитарной помощи входят медикаменты, детская одежда и продукты питания, а также питьевая вода в связи с ее нехваткой в области из-за разрушения системы водоснабжения в результате обстрела ВС России. Помощь ЮНИСЕФ Николаевской области была оказана по просьбе Ахундова.

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Версия на английском языке UNICEF delivers humanitarian aid organized by Azerbaijanis to Ukraine's Mykolaiv
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlıların təşkilatçılığı ilə UNİCEF Nikolayevə humanitar yardım çatdırıb

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