Президент ВАК: Азербайджанскую диаспору в России закрыть невозможно

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) надеется, что ему предоставят возможность работать и далее в России, заявил российскому бюро Report президент ВАК Фазиль Курбанов.

Глава конгресса сообщил, что 19 сентября в российском суде по сути будет решаться дальнейшая судьба организации.

"С начала тяжбы с министерством юстиции России я, как руководство ВАК, встречался со всеми сторонами, проанализировал все ошибки, допущенные прежним руководством. Мы все это устранили. За это время мы общались с руководителями региональных ячеек ВАК, обсуждали создавшуюся ситуацию. На местах изначально царила паника: люди не понимали, как им быть дальше. Но мы все разъяснили, попросили терпения, поддержки и продолжать свою работу во благо России и Азербайджана. Потому что, понимаете, диаспору закрыть невозможно – это живые люди, причем граждане России", - подчеркнул Ф. Курбанов.

Он указал, что ВАК просит дать шесть месяцев для проведения нового съезда структуры, утверждения нового устава, подготовки соответствующей документации и регистрации согласно российскому законодательству.

"Мы надеемся, что такую возможность все-таки предоставят", - сказал президент ВАК.

Отметим, что Ф. Курбанов также затронул тему функционирования ВАК и на совместной конференции Изборского клуба и Центра геополитических исследований "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа", прошедшей в Москве.

В своем выступлении он перечислил достижения ВАК за годы работы и отметил важность сохранения таких добрых традиций.

"Убежден, что попытка ликвидировать нашу организацию является политикой деструктивных сил, желающих вызвать соответствующую реакцию у азербайджанцев России, создать напряженность в российско-азербайджанских отношениях. Но это не пройдет. Никакие действия не смогут внести раскол в отношении двух народов, двух государств", - подчеркнул глава ВАК.