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Президент Узбекистана посетил уголок Азербайджана на мероприятии по случаю праздника Новруз

Президент Узбекистана посетил уголок Азербайджана на мероприятии по случаю праздника Новруз Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил уголок Азербайджана во время торжественных мероприятий по случаю праздника Новруза в Ташкенте.
Диаспора
24 марта 2022 г. 17:51
Президент Узбекистана посетил уголок Азербайджана на мероприятии по случаю праздника Новруз

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил уголок Азербайджана во время торжественных мероприятий по случаю праздника Новруз в Ташкенте.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что в выставке, которая проходила на территории спортивного комплекса "Хумо Арена" в Ташкенте, приняли участие национальные культурные центры Узбекистана, в том числе Республиканский азербайджанский национальный культурный центр в Ташкенте и Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

В уголке Азербайджана были представлены печатные издания на узбекском языке о древней истории и богатой культуре нашей страны, книги, посвященные жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, экономическому развитию нашей страны под руководством президента Ильхама Алиева, а также сувениры и символы Новруза - шекербура, пахлава, гогал.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Prezidenti Azərbaycan guşəsini ziyarət edib

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