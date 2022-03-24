Президент Узбекистана посетил уголок Азербайджана на мероприятии по случаю праздника Новруз

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил уголок Азербайджана во время торжественных мероприятий по случаю праздника Новруза в Ташкенте.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил уголок Азербайджана во время торжественных мероприятий по случаю праздника Новруз в Ташкенте.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что в выставке, которая проходила на территории спортивного комплекса "Хумо Арена" в Ташкенте, приняли участие национальные культурные центры Узбекистана, в том числе Республиканский азербайджанский национальный культурный центр в Ташкенте и Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

В уголке Азербайджана были представлены печатные издания на узбекском языке о древней истории и богатой культуре нашей страны, книги, посвященные жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, экономическому развитию нашей страны под руководством президента Ильхама Алиева, а также сувениры и символы Новруза - шекербура, пахлава, гогал.