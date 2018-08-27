Президент Украины высоко оценил деятельность руководителя азербайджанской диаспоры

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ По приглашению президента Украины Петра Порошенко и первой леди Марины Порошенко представители активных этнических народностей под руководством председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президента Ассамблеи наций Украины (АНУ), вице-президента Конгресса азербайджанцев Европы Ровшана Тагиева приняли участие на прошедших в Киеве мероприятиях по случаю 27-летия независимости Украины.

Как сообщили Report в АНУ, пообщавшись в рамках мероприятия с Ровшаном Тагиевым, президент Петр Порошенко отметил, что внимательно следит за деятельностью Р.Тагиева и возглавляемой им Ассамблеи наций и одобряет их работу.

Президент П.Порошенко выразил удовлетворение активным участием этнических народностей, в том числе азербайджанцев, как диаспоры, на гуманитарных акциях, в экономических проектах и вопросах касательно суверенитета Украины.

В свою очередь, Р.Тагиев отметил, что возглавляемая им диаспорная организация и впредь продолжит активное участие в гуманитарных акциях за суверенитет Украины, проявит общественно-политическую активность. Председатель ОКАУ также проинформировал о новых работах.

На мероприятии Р.Тагиев также провел деловые переговоры с другими официальными лицами Украины.