Президент: Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель

«Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель, а государство, как государство-победитель. Это большое счастье для всех нас, для проживающих в Азербайджане, для граждан Азербайджана, для азербайджанцев, проживающих за рубежом».

«Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель, а государство - как государство-победитель. Это большое счастье для всех нас, для живущих в Азербайджане, для граждан Азербайджана, для азербайджанцев, проживающих за рубежом».

Как сообщает Report, об этом сказал 22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша.

«Осуществившие эту историческую миссию наши героические сыновья выполнили бесценный долг перед историей, перед народом, перед Отечеством. Молодежь, выросшая в период независимости, в духе патриотизма, подарила азербайджанскому народу это историческое событие, радостную весть», - подчеркнул глава государства.