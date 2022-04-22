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Президент: Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель

Президент: Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель «Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель, а государство, как государство-победитель. Это большое счастье для всех нас, для проживающих в Азербайджане, для граждан Азербайджана, для азербайджанцев, проживающих за рубежом».
Диаспора
22 апреля 2022 г. 12:03
Президент: Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель
Ильхам Алиев

«Отныне азербайджанский народ будет жить, как народ-победитель, а государство - как государство-победитель. Это большое счастье для всех нас, для живущих в Азербайджане, для граждан Азербайджана, для азербайджанцев, проживающих за рубежом».

Как сообщает Report, об этом сказал 22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша.

«Осуществившие эту историческую миссию наши героические сыновья выполнили бесценный долг перед историей, перед народом, перед Отечеством. Молодежь, выросшая в период независимости, в духе патриотизма, подарила азербайджанскому народу это историческое событие, радостную весть», - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: "From now on, the people of Azerbaijan will live as victorious people"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq"

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