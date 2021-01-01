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Президент: Они выражали моральную поддержку, демонстрировали солидарность

Президент: Они выражали моральную поддержку, демонстрировали солидарность Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Каждый год, обращаясь к народу, я поздравляю азербайджанцев мира с этим днем и Новым годом. На этот раз это поздравление имеет особое значение
Диаспора
1 января 2021 г. 01:06
Президент: Они выражали моральную поддержку, демонстрировали солидарность
Президент Ильхам Алиев

"Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Каждый год, обращаясь к народу, я поздравляю азербайджанцев мира с этим днем и Новым годом. На этот раз это поздравление имеет особое значение. Я знаю, что в период войны проживающие в мире азербайджанцы пристально следили за происходящими в Азербайджане процессами, войной. Они выражали свою поддержку. Среди тысяч направленных мне писем было достаточно много писем и от проживающих за рубежом азербайджанцев. Они выражали моральную поддержку, демонстрировали солидарность. Обращаясь сегодня к ним, я хочу сказать: вы должны и можете гордиться тем, что являетесь представителями героического азербайджанского народа. Сегодня каждый азербайджанец, каждый гражданин Азербайджана и наши соотечественники, проживающие за рубежом, по праву могут гордиться тем, что мы представители победоносного народа".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Я хочу поздравить всех наших соотечественников с этим праздником. В первую очередь, хочу поздравить весь азербайджанский народ с исторической Победой. В будущем нас ждут большие дела, для нашей страны начинается новая эра - эра созидания, развития, восстановления наших земель. Эта будет славная эра. Хоть враг и разрушил все на оккупированных им и уже освобожденных землях, мы восстановим все наши города, села, создадим рай в Карабахском регионе. Наш народ достоин этого. Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами!

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Новым годом, с Днем солидарности азербайджанцев мира. Поздравляю весь азербайджанский народ с великой Победой. Хотел бы, чтобы в канун Нового года мы все вместе произнесли лозунг, который вел нас к Победе: Карабах – это Азербайджан!".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Onlar həm mənəvi dəstək göstərdilər, həm də həmrəylik göstərdilər"

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