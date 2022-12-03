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Президент Латвии встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви

Президент Латвии встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви 10:22
Диаспора
3 декабря 2022 г. 10:38
Президент Латвии встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви

Президент Латвии Эгилс Левитс встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в центре.

На встрече с Эгилсом Левитсем был проведен обмен мнениями о реализуемых в последнее время проектах Центра, процессе подготовки к предстоящему X глобальному бакинскому форуму, миссии высшего уровня по гуманитарной помощи Украине и беженцам из этой страны, энергетической безопасности.

Президенту Латвии был вручен памятный подарок, посвященный 10-летию Центра.

В ходе приема чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов вручил экс-президенту Латвии и сопредседателю Центра Вайре Вике-Фрейберг поздравительное письмо и почетный диплом от президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLatviya Prezidenti Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri ilə görüşüb

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