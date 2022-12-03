Президент Латвии встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви

10:22

Президент Латвии Эгилс Левитс встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в центре.

На встрече с Эгилсом Левитсем был проведен обмен мнениями о реализуемых в последнее время проектах Центра, процессе подготовки к предстоящему X глобальному бакинскому форуму, миссии высшего уровня по гуманитарной помощи Украине и беженцам из этой страны, энергетической безопасности.

Президенту Латвии был вручен памятный подарок, посвященный 10-летию Центра.

В ходе приема чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов вручил экс-президенту Латвии и сопредседателю Центра Вайре Вике-Фрейберг поздравительное письмо и почетный диплом от президента Азербайджана.