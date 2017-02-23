Президент Грузии посетит Азербайджан

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили для участия на V Глобальном Бакинском форуме 16-17 марта посетит Азербайджан.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В сообщении говорится, что на заседании, которое пройдет с участием президентов и будет посвящено теме "Будущее международных отношений, ожидается выступление Г. Маргвелашвили.

На заседании запланированы выступления действующих президентов Латвии, Македонии, Албании, Черногории и других стран.

Отметим, что Г. Маргвелашвили также был участником IV Глобального Бакинского форума в 2016 году.