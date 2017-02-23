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    Президент Грузии посетит Азербайджан

    Ожидается его выступление на заседании, посвященном теме Будущее международных отношений

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили для участия на V Глобальном Бакинском форуме 16-17 марта посетит Азербайджан.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

    В сообщении говорится, что на заседании, которое пройдет с участием президентов и будет посвящено теме "Будущее международных отношений, ожидается выступление Г. Маргвелашвили.

    На заседании запланированы выступления действующих президентов Латвии, Македонии, Албании, Черногории и других стран.

    Отметим, что Г. Маргвелашвили также был участником IV Глобального Бакинского форума в 2016 году.

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