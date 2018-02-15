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    Президент Албании посетит Азербайджан

    Илир Мета примет участие в VI Глобальном Бакинском Форуме

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Албании Илир Мета прибудет в Баку для участия в VI Глобальном Форуме, который пройдет с 15 по 18 марта при организационной поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой. 

    В рамках визита ожидается участие И.Меты в панельных дискуссиях, посвященных геополитической ситуации в регионе. Участники форума обсудят вопросы мира и безопасности на Ближнем Востоке, растущую роль молодежи в общественной и политической жизни.
    Гостями форума, помимо И.Меты, станут главы свыше 10 государств, а также премьер-министры и министры иностранных дел. К участию в работе форума приглашены и члены Международного Центра Низами Гянджеви – бывшие главы государств и правительств, около 500 гостей.
    Отметим, что экс-президенты Албании – Пехеп Меидани, Сали Бериша, Бамир Топи, являясь членами Международного Центра Низами Гянджеви, уже принимали участие в предыдущих форумах.

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