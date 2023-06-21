Премьер-министр Канады обратился к азербайджанской общине

В парламенте Канады, расположенном в столице этой страны Оттаве, проведен "День азербайджанского наследия".

В парламенте Канады, расположенном в столице этой страны Оттаве, проведен "День азербайджанского наследия".

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В мероприятии, организованном Домом Азербайджана в Торонто совместно с Центром азербайджанского искусства и культуры "Ветен", танцевальной группой "Azeri Calgary Stars", школой азербайджанского языка "Карабах" в Оттаве, Ассоциацией азербайджанцев Квебека, Организацией азербайджанских студентов в Канаде, активистами диаспоры Нигяр Алиевой и Эмином Гара при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие члены парламента Канады, представители дипломатического корпуса, азербайджанской общины и других народов, питающих дружественное отношение к нашей стране.

Поприветствовав участников мероприятия, руководитель Центра азербайджанского искусства и культуры "Ветен" и исполнительный директор Дома Азербайджана в Торонто Лалин Гасанова выразила признательность гостям, принявшим участие в этом культурном событии в истории нашей диаспоры. Она отметила, что обе возглавляемые ею организации нацелены на поддержку азербайджано-канадского общества.

Затем в исполнении известного тенора, народного артиста Азербайджана, лауреата Президентской премии Гасана Энами прозвучали государственные гимны Азербайджана и Канады.

Депутат парламента Канады Чандра Арья, сыгравший особую роль в организации мероприятия, поздравил наших соотечественников с этим знаменательным днем. Говоря о тесном сотрудничестве между азербайджанской общиной и парламентом страны, депутат подчеркнул, что в этом году впервые по случаю Дня независимости в канадском парламенте состоялась церемония поднятия флага Азербайджана.

Выступившие на мероприятии временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, посол Эстонии в Канаде Маргус Рава, посол Латвии в Канаде Инга Скрузмане и другие высоко оценили тесную интеграцию нашей общины в общественно-политическую и культурную жизнь этой страны, ее вклад в культурное разнообразие и развитие азербайджано-канадских отношений.

На мероприятии было зачитано поздравительное обращение премьер-министра Канады Джастина Трюдо к участникам мероприятия "День азербайджанского наследия". Констатировав, что установление двусторонних отношений между Азербайджаном и Канадой имеет 30-летнюю историю, что азербайджанская община внесла вклад в превращение Канады, как страны мигрантов, в прекрасное место для проживания, премьер-министр сказал, что для него высокая честь приветствовать нашу общину в такой день в парламенте Канады.

Далее были показаны различные короткие видеоролики, отражающие древнюю историю, богатую и неповторимую культуру, живописные регионы и этническое разнообразие Азербайджана. Отмечено, что географическое положение нашей страны, расположенной на Шелковом пути, играет роль моста между Западом и Востоком. Говорилось о том, что Азербайджанская Демократическая Республика – первая на мусульманском Востоке светская, демократическая республикой была создана 28 мая 1918 года, что наша страна обладает ценностями мультикультуризма и толерантности. Особо подчеркнуто, что в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В художественной части мероприятия в исполнении наших соотечественников Гасана Энами, Алигейдара Мирзабекова и Самеда Поурмусави, занимающихся профессиональной музыкальной деятельностью в Канаде, были представлены азербайджанские народные и авторские песни, а в исполнении танцевальной группы "Azeri Calgary Stars" - танцы "Шушанын даглары", "Аг чичек", "Гавал", "Гюнешин догушу", "Джанги", "Гара гыз", "Карабах яллысы", "Нефт Дашлары", "Шух Трио", "Терекеме", "Гайтагы" и нахчыванскиеие танцы. Танцевальные номера подготовили выпускница Бакинской академии хореографии, лауреат II Международного конкурса классического и национального танца имени Гамер Алмасзаде и специальной премии "Тюрксой" Лала Асланова и заслуженный артист Азербайджана Эльчин Гадимов.

Концертная программа была встречена бурными аплодисментами гостей. Мероприятие завершилось официальным приемом, на котором участники попробовали наши национальные блюда.

В рамках церемонии была организована выставка, отражающая богатое культурное наследие Азербайджана.

Надо отметить что, открытие Дома Азербайджана в Торонто состоялось 3 апреля 2023 года.