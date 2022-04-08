Премьер-министр Грузии принял участие в открытии азербайджаноязычной школы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Марнеульский район, где компактно проживают азербайджанцы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Марнеульский район, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро Report, он принял участие в церемонии открытия новой азербайджаноязычной школы в селе Кюрдляр.

Глава правительства отметил, что строительство учебного заведения обошлось примерно в 4 млн лари. Он подчеркнул, что в Марнеули продолжается строительство еще 7 школ.

В мероприятии также приняли участие министр образования и науки страны Михаил Чхенкели, губернатор области Квемо Картли Георгий Дохтуришвили, мэр Марнеули Канан Омаров и другие официальные лица.