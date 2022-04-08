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Премьер-министр Грузии принял участие в открытии азербайджаноязычной школы

Премьер-министр Грузии принял участие в открытии азербайджаноязычной школы Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Марнеульский район, где компактно проживают азербайджанцы.
Диаспора
8 апреля 2022 г. 13:42
Премьер-министр Грузии принял участие в открытии азербайджаноязычной школы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Марнеульский район, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро Report, он принял участие в церемонии открытия новой азербайджаноязычной школы в селе Кюрдляр.

Глава правительства отметил, что строительство учебного заведения обошлось примерно в 4 млн лари. Он подчеркнул, что в Марнеули продолжается строительство еще 7 школ.

В мероприятии также приняли участие министр образования и науки страны Михаил Чхенкели, губернатор области Квемо Картли Георгий Дохтуришвили, мэр Марнеули Канан Омаров и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri azərbaycandilli yeni məktəbin açılışında iştirak edib

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