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Премьер Грузии поздравил азербайджаноязычную газету

Премьер Грузии поздравил азербайджаноязычную газету "Газета "Gürcüstan" вносит большой вклад в мультикультурное общество страны, братство и взаимное уважение
Диаспора
22 мая 2021 г. 14:10
Премьер Грузии поздравил азербайджаноязычную газету
Ираклий Гарибашвили
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил со 100-летием издающуюся на азербайджанском языке газету "Gürcüstan" (Грузия).

Как передает грузинское бюро Report, поздравительное письмо опубликовано в сегодняшнем выпуске издания.

Глава правительства отметил, что газета вот уже век сохраняет верность традиции и достойно служит азербайджаноязычному населению.

"Газета "Gürcüstan"вносит большой вклад в мультикультурное общество страны, братство и взаимное уважение. Уверен, что издание и впредь будет с честью продолжать свою работу и совместными усилиями мы сможем построить сильную, демократическую и единую Грузию", - говорится в письме.

Первый выпуск предшественника издания под названием "Коммунист" вышел в свет в марте 1921 года. Затем название газеты менялось несколько раз - "Новая мысль", "Новое село" и "Советская Грузия". С 15 ноября 1990 года издается под названием "Gürcüstan".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş naziri azərbaycandilli qəzeti təbrik edib

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