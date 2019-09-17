Предвзятость в Доме культуры Гардабани: Нет кружков, относящихся к азербайджанской культуре - ИССЛЕДОВАНИЕ

В Доме культуры Гардабанского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, нет ни одного кружка или курса, относящегося к азербайджанской культуре.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили жители района.

По их словам, в Доме культуры функционируют кружки грузинских национальных танцев и музыкальных инструментов. Местные азербайджанцы отправляют своих детей в эти кружки. Наши соотечественники не возражают против изучения их детьми грузинской культуры, напротив, они считают это необходимым. По их мнению, азербайджанцы параллельно должны изучать азербайджанскую культуру, чтобы не отдаляться от своих корней.

Согласно результатам последней переписи населения в Грузии, проведенной в 2014 году, в Гардабани проживают 54,23% грузин и 43,53% азербайджанцев. По неофициальным данным, в настоящее время более 80% населения района составляют этнические азербайджанцы. На фоне этого показателя видится нелогичным отсутствие кружков, относящихся к национальной культуре Азербайджана в Доме культуры Гардабани.

Азербайджанцы Гардабани связывают отсутствие кружков с нехваткой кадров. Они считают, что именно из-за нехватки преподавателей в Доме культуры района представляется невозможным создание какого-либо кружка азербайджанской культуры.

Комментируя данный вопрос, заместитель главы Исполнительной власти Гардабанского района Дуньямалы Гаджиев заявил местному бюро Report, что руководство района готово рассмотреть любое предложение о создании кружка азербайджанской культуры в Доме культуры: "Если руководству района поступит связанное с этим обращение, мы с большим удовольствием можем создать условия для появления такого кружка".

Д.Гаджиев подчеркнул, что молодой талантливый художник Расим Гасанов создал кружок по рисованию в Доме культуры Гардабани: "Чем больше будет таких кадров, тем будет лучше".

Художник Расим Гасанов подтвердил грузинскому бюро Report информацию о создании кружка по рисованию в Доме культуры.

По его словам, кружок, который они открывали с другом, уже действует около трех месяцев: "Руководство Гардабанского района никакой поддержки в открытии кружка не оказало. Мы сами вели переговоры с руководствам Дома культуры и получили положительный ответ".

Р.Гасанов отметил, что несмотря на отсутствие учителей, которые могли бы преподавать в кружках, у них много молодых талантливых ребят.