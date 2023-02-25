Представлены видеоролики "Ходжалинский геноцид глазами ходжалинских детей"

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида были подготовлены видеоролики на тему “Ходжалинский геноцид глазами ходжалинских детей”.
Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.
Сразу после ходжалинских событий азербайджанский художник Рафик Азиз пригласил детей из Ходжалы в свою мастерскую и попросил их изобразить, как они видели эту трагедию. В настоящее время эти работы хранятся в мастерской художника в Турции.
Госкомитет с согласия художника использовал эти рисунки в видеороликах.