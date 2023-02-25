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Представлены видеоролики "Ходжалинский геноцид глазами ходжалинских детей"

Представлены видеоролики "Ходжалинский геноцид глазами ходжалинских детей" В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида были подготовлены видеоролики на тему “Ходжалинский геноцид глазами ходжалинских детей”.
Диаспора
25 февраля 2023 г. 12:07
Представлены видеоролики Ходжалинский геноцид глазами ходжалинских детей

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида были подготовлены видеоролики на тему “Ходжалинский геноцид глазами ходжалинских детей”.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сразу после ходжалинских событий азербайджанский художник Рафик Азиз пригласил детей из Ходжалы в свою мастерскую и попросил их изобразить, как они видели эту трагедию. В настоящее время эти работы хранятся в мастерской художника в Турции.

Госкомитет с согласия художника использовал эти рисунки в видеороликах.

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Версия на английском языке ВидеоVideo clips themed 'Khojaly genocide through the eyes of Khojaly children' presented
Версия на азербайджанском языке Видео"Xocalı soyqırımı Xocalı uşaqlarının gözü ilə" videoçarxları təqdim edilib

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