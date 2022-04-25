О нас
Аудио новости

Представители турецкой и азербайджанской общин США провели митинг в Вашингтоне

Представители турецкой и азербайджанской общин США провели митинг в Вашингтоне Перед посольством Турции в Вашингтоне прошел митинг в защиту позиций Анкары по вопросу так называемого "геноцида" армян в Османской Империи..
Диаспора
25 апреля 2022 г. 02:42
Представители турецкой и азербайджанской общин США провели митинг в Вашингтоне

Перед посольством Турции в Вашингтоне прошел митинг в защиту позиций Анкары по вопросу так называемого "геноцида" армян в Османской Империи..

Как передает местное бюро Report, в этом году, как и каждый год, в годовщину так называемого "геноцида" армяне США организовали митинг перед диппредставительством Турции в столице США.

Там же протестовали против армян активисты азербайджанской и турецкой общин, проживающие в штатах.

Участники акции с флагами Турции, Азербайджана и США пытались привлечь внимание общественности США к армянской лжи, скандируя лозунги "Остановите армянскую ложь", "Остановите терроризм", "Армения виновна в этнических чистках!", "Позор Армении", "Карабах", "Байрактар" и т.д.

На митинге также были выставлены фотографии жертв Ходжалинской резни и десятков турецких дипломатов, убитых АСАЛА в 1970-х годах прошлого столетия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtondakı Türkiyə səfirliyi önündə aksiya keçirilib

Самое важное

МИД: Заявление Байдена не соответствует переговорам между Турцией и Арменией
МИД: Заявление Байдена не соответствует переговорам между Турцией и Арменией
24 апреля 2022 г. 22:44
ГПС: В Зангилане задержан член армянской диверсионной группы
ГПС: В Зангилане задержан член армянской диверсионной группы
24 апреля 2022 г. 19:30
Чавушоглу раскритиковал Байдена о событиях 1915 года
Чавушоглу раскритиковал Байдена о событиях 1915 года
24 апреля 2022 г. 18:15
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов
23 апреля 2022 г. 20:30
Определен состав делегации по подготовке мирного договора с Арменией
Определен состав делегации по подготовке мирного договора с Арменией
23 апреля 2022 г. 19:37
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем
23 апреля 2022 г. 18:45
В Шуше строится семь жилых массивов
В Шуше строится семь жилых массивов
23 апреля 2022 г. 12:37
Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе
Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе
23 апреля 2022 г. 10:45
Работа V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
ФотоРабота V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями
23 апреля 2022 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
22 апреля 2022 г. 21:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi