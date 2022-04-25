Представители турецкой и азербайджанской общин США провели митинг в Вашингтоне

Перед посольством Турции в Вашингтоне прошел митинг в защиту позиций Анкары по вопросу так называемого "геноцида" армян в Османской Империи..

Перед посольством Турции в Вашингтоне прошел митинг в защиту позиций Анкары по вопросу так называемого "геноцида" армян в Османской Империи..

Как передает местное бюро Report, в этом году, как и каждый год, в годовщину так называемого "геноцида" армяне США организовали митинг перед диппредставительством Турции в столице США.

Там же протестовали против армян активисты азербайджанской и турецкой общин, проживающие в штатах.

Участники акции с флагами Турции, Азербайджана и США пытались привлечь внимание общественности США к армянской лжи, скандируя лозунги "Остановите армянскую ложь", "Остановите терроризм", "Армения виновна в этнических чистках!", "Позор Армении", "Карабах", "Байрактар" и т.д.

На митинге также были выставлены фотографии жертв Ходжалинской резни и десятков турецких дипломатов, убитых АСАЛА в 1970-х годах прошлого столетия.