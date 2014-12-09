Представители ОКАУ: В Украине армянская диаспора не может составить конкуренцию азербайджанской

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспора является одной из самых активнейших на территории Украины, заявили представители диаспорских структур Украины.

Как заявил в интервью Report.az глава днепропетровской областной организации Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Гудрат Гаджиев, азербайджанцы принимают активное участие во всех сферах жизни Украины. "Азербайджанская диаспора всегда была активна во всех сферах общественно-политической жизни Украины. До событий на Майдане у нас были налажены связи с представителями власти страны, однако сегодня мы вынуждены налаживать их вновь", - отметил Г.Гаджиев.

По его словам, ОКАУ всегда выступала локомотивом среди других структур азербайджанской диаспоры в Днепропетровске, Харькове и других регионах Украины. "Азербайджанская диаспора, за исключением еврейской, в Днепропетровске является самой активной. Откровенно говоря, нам мало кто может составить конкуренцию, я уж не говорю об армянах", - сказал он.

Глава регионального представительства особо подчеркнул, что со многими диаспорами у ОКАУ налажены тесные, дружеские контакты, и "мы всегда идем впереди всех, принимаем совместное участие со всеми диаспорами во всех городских или государственных мероприятиях".

Г.Гаджиев отметил, что на данный момент в Днепропетровске проживает около 15 тысяч азербайджанцев. Он подчеркнул, что для азербайджанского мелкого и среднего бизнеса в Украине созданы все условия. "В том же самом Днепропетровске в центре города азербайджанцы открыли ряд объектов - рестораны, магазины, супермаркеты и так далее", - подчеркнул Г.Гаджиев.

Он также выразил сожаление в связи с отсутствием азербайджанских диаспорских структур на западе Украины. "На данный момент идет работа в этом направлении на западе страны. Там проживает мало азербайджанцев, однако в любом случае мы прикладываем усилия по объединению азербайджанцев", - сказал он.

В свою очередь глава хмельницкой областной организации ОКАУ Джейхун Гасымов подчеркнул, что азербайджанцы всегда выражали поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

"Наряду с этим, азербайджанцы, в основном это беженцы из оккупированных территорий Азербайджана, временно проживающие на территории Украины, поддерживали участников Майдана", - подчеркнул он.

Он также отметил, что его собственный сын записался добровольцем в украинскую армию и принимает участие в боевых действиях, а племянник является контрактником в десантных войсках.

Представитель диаспоры также подчеркнул, что недавно ОКАУ организовала футбольную команду под названием "Карабах", что вызвало недовольство у представителей армянской диаспоры. "Благодаря поддержке Ровшана Тагиев (глава ОКАУ - ред.) мы смогли зарегистрировать нашу команду под этим названием и даже пару раз обыграть армян в футбольном чемпионате среди нацменьшинств Украины", - сказал он.

По словам Д.Гасымова, организация также оказывает поддержку и помощь проживающим в Украине азербайджанцам, в том числе и в вопросе проведения юридических консультаций. Наряду с этим представитель ОКАУ подчеркнул, что организация систематически проводит национальные праздники, в том числе и религиозные - праздник Фитр по окончанию священного месяца Рамазан, Новруз и так далее. "Наша организация активно занимается пропагандой культурных ценностей и наследия азербайджанского народа", - отметил Д.Гасымов.

В свою очередь, глава Еврейского фонда Украины, член Ассамблеи национальностей Украины Аркадий Монастырский заявил, что наибольшее внимание к азербайджанцам в ходе событий на Майдане проявил председатель ОКАУ Ровшан Тагиев.

"Он вместе с супругой оказывал гуманитарную и финансовую помощь людям, пострадавшим во время тех событий", - сказал глава фонда.

А.Монастырский отметил, что в ходе тех событий ОКАУ и Ассамблея национальностей Украины проводили ряд круглых столов, организовывали встречи с народной общественностью в "горячих точках".

"Единственным из азербайджанцев Киева, который поехал в Донецк, чтобы провести круглый стол в середине апреля, когда еще не было сепаратистских настроений в регионе, был Ровшан Тагиев. Это абсолютная смелость, что очень ценят в украинском обществе", - подчеркнул он.

По его словам, азербайджанская диаспора очень активно ведет себя в общественно-политической жизни Украины.

А.Монастырский отметил, что с учетом нынешней ситуации в стране различные диаспорские структуры Украины стремятся к объединению: "Мы стараемся объединять людей, а не разъединять".